ARGENTINA. Buenos Aires ripaga l’FMI in Yuan cinesi

L’Argentina ha adempiuto al pagamento degli interessi al Fondo monetario internazionale per 790 milioni di dollari, è stato riferito martedì a Buenos Aires.

Il 6 novembre, il paese sudamericano ha effettuato un nuovo pagamento all’Fmi per un valore pari a 600 milioni di DSP, intaccando così le riserve della Banca Centrale, che ammontavano a circa 21,1 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2006, quando allora Il Presidente Néstor Kirchner ha saldato l’intero debito dell’Argentina al Fondo.

Il pagamento di lunedì è stato effettuato in yuan per l’estensione dello scambio di valuta con la Cina per un importo pari a 6,5 miliardi di dollari.

Il pagamento è stato effettuato, quando in Argentina non c’era attività bancaria a causa della vacanza dei lavoratori bancari e in attesa dell’esito del ballottaggio presidenziale del 19 novembre, dopo il quale si attendono nuove trattative tra il Fmi e chi vincerà tra il ministro dell’Economia Sergio Massa e Il deputato libertario Javier Milei, riporta MercoPress.

Massa ha già annunciato che una missione dell’Ufficio di Valutazione Indipendente del Fondo Monetario Internazionale arriverà alla fine di questo mese in Argentina per valutare ulteriormente la situazione del paese dopo il controverso prestito concesso alla precedente amministrazione dell’allora presidente Mauricio Macri.

E mentre l’Argentina utilizza lo yuan cinese per ripagare il Fmi, usa anche i soldi del Fmi per ripagare la Cina.

Ad agosto, l’Argentina ha rimborsato 1,7 miliardi di dollari alla Banca popolare cinese utilizzando un esborso garantito dal Fondo. Sono stati rimborsati anche altri finanziatori, tra cui il Qatar e la Banca per lo sviluppo dell’America Latina.

Nel frattempo, le transazioni giornaliere in yuan nei mercati valutari argentini hanno raggiunto il record del 28% a giugno, mentre oltre 500 aziende hanno cercato di acquistare importazioni utilizzando lo yuan.

Tuttavia, il dollaro rimane popolare tra i consumatori argentini, che lo utilizzano sempre più per le transazioni quotidiane poiché l’iperinflazione erode la fiducia nel peso.

L’idea di dollarizzare l’economia argentina è spinta da Javier Milei.

Lucia Giannini

