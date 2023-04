ARGENTINA. Buenos Aires lancia l’agrodollaro

Il ministro dell’Economia argentino Sergio Massa ha annunciato giovedì scorso la creazione del cosiddetto “agro dollaro”, un nuovo tasso di cambio per le esportazioni agroalimentari, che intende contribuire a rimpinguare le casse del Paese semplificando le operazioni in valuta estera per tutti i produttori rurali.

Il “dollaro agricolo” intende semplificare i tassi di cambio per i prodotti del settore agroalimentare, è stato spiegato. Cercherà inoltre di semplificare i tassi di cambio utilizzati per importare prodotti e servizi, come le cosiddette quotazioni “turistiche”, “Coldplay”, “Qatar”, “Techno” e altre, riporta MercoPress.

Il nuovo tasso, soprannominato anche “dollaro di soia 3″, entrerà in vigore ad aprile, ma le cifre esatte sono ancora in fase di definizione. Poi sarà applicato a partire da maggio alle economie regionali per 90 giorni, a beneficio dei produttori di frutta, arachidi, riso e vino. La misura mira anche a sostenere l’espansione delle aree coltivate attraverso il Fondo per l’aumento delle esportazioni.

Si prevede che l’agro-dollaro si attesti tra i 280 e i 300 peso argentini per dollaro . Il governo prevede di raggiungere una liquidazione di 15 miliardi di dollari tra il secondo e il terzo trimestre dell’anno.

L’agro dollaro, più ampio, deriva dalle esperienze passate con il dollaro della soia, che ha lasciato senza risposta altri settori, come l’allevamento di bestiame da latte e da carne, nonostante la crescita dei prezzi dei mangimi.

«Il dollaro agro è un programma di incremento delle esportazioni che mira a facilitare in qualche modo, nell’anno della siccità, la capacità e il rispetto dei contratti degli esportatori, comprendendo le difficoltà sofferte dai nostri produttori. La sfida è promuovere questa misura per rafforzare le riserve nel secondo trimestre e continuare il percorso di stabilizzazione che l’Argentina deve seguire», ha detto Massa.

Massa ha anche spiegato che «la seconda grande sfida è iniziare a percorrere un cammino di semplificazione del cambio, in modo che tutto ciò che appare sotto diverse denominazioni di dollari inizi a funzionare e a operare in uno schema più unificato».

«La siccità ci ha colpito molto duramente, il Fmi e tutti coloro che capiscono il peso che il settore agro-esportativo ha nell’economia argentina se ne rendono conto, e crediamo che così come abbiamo preso misure per proteggere e aiutare con benefici fiscali i produttori vittime della siccità, abbiamo anche preso misure per promuovere le esportazioni e consolidare il settore agro-alimentare nella possibilità di adempiere ai suoi contratti, e la Banca Centrale argentina nella possibilità di rafforzare le sue riserve», ha aggiunto.

Maddalena Ingrao