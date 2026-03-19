ARGENTINA. Buenos Aires è uscita dall’OMS

L’Argentina ha formalmente completato il suo ritiro dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 17 marzo, una decisione annunciata un anno fa dal governo di Javier Milei e ora confermata dal Segretario per le Relazioni Economiche Internazionali, Pablo Quirno. Nella sua dichiarazione, Quirno ha affermato che il Paese continuerà a promuovere la cooperazione sanitaria attraverso canali bilaterali e regionali, salvaguardando pienamente la propria sovranità in materia di politica sanitaria pubblica.

In termini pratici, la decisione non esclude automaticamente l’Argentina dai principali meccanismi regionali per l’acquisto di vaccini, farmaci e forniture mediche. L’Argentina rimarrà nell’Organizzazione Panamericana della Sanità (PAHO). Questo è importante perché la PAHO gestisce i Fondi Rotativi Regionali, attraverso i quali i Paesi delle Americhe ottengono vaccini, trattamenti e altre forniture sanitarie pubbliche a costi inferiori e tramite appalti coordinati, riporta MercoPress.

Questo punto limita uno dei rischi più immediati. L’uscita dall’OMS non significa di per sé che l’Argentina perda l’accesso ai canali di approvvigionamento della PAHO o alla cooperazione tecnica regionale. La PAHO continua a gestire programmi attivi nel Paese e, all’inizio di marzo, ha annunciato a Buenos Aires un accordo di trasferimento tecnologico volto a rafforzare la produzione regionale di vaccini antinfluenzali.

Il ritiro, tuttavia, restringe il margine di influenza dell’Argentina nella governance sanitaria globale. Ex funzionari e specialisti sostengono che l’uscita dall’OMS pone il Paese al di fuori delle discussioni politiche globali, dei quadri normativi e dei sistemi di coordinamento mondiale su pandemie, sorveglianza epidemiologica, resistenza antimicrobica ed emergenze sanitarie. Riduce inoltre la presenza formale dell’Argentina nell’agenda sanitaria internazionale al di fuori delle Americhe.

Anche la dimensione giuridica è stata significativa. L’OMS ha dichiarato nel maggio 2025 che l’Argentina aveva notificato all’organizzazione la sua decisione di denunciare la Costituzione dell’OMS e di ritirarsi un anno dopo aver ricevuto la notifica. Un documento preparato per il Consiglio esecutivo nel gennaio 2026 ha inoltre rilevato che la Costituzione dell’OMS stessa non disciplina espressamente un meccanismo di recesso, il che significava che la questione doveva essere esaminata dagli organi direttivi dell’organizzazione.

Per l’Argentina, quindi, la conseguenza pratica è duplice. Nel breve termine, il governo preserva gran parte della struttura operativa regionale rimanendo nell’Organizzazione Panamericana della Sanità (PAHO). Ma nel medio e lungo termine, il Paese rinuncia al suo seggio nel principale organismo sanitario multilaterale mondiale in un momento in cui la preparazione alle pandemie, l’accesso coordinato alle informazioni e la definizione di standard internazionali rimangono elementi centrali delle politiche di sanità pubblica.

Maddalena Ingrao

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