ARGENTINA. Apriranno nuove miniere di rame nonostante le proteste

Il Senato dello stato argentino di Mendoza ha approvato definitivamente la Dichiarazione di Impatto Ambientale (SIA) per il controverso progetto minerario PSJ Cobre Mendocino, con 29 voti a favore, 6 contrari e 1 astensione. La decisione è stata presa nonostante le massicce proteste dovute ai timori di contaminazione delle acque.

L’iniziativa di media portata nei pressi di Uspallata è promossa dal governatore Alfredo Cornejo e sostenuta dal presidente Javier Milei. I sostenitori citano un investimento previsto di 600 milioni di dollari e la creazione di 4.000 posti di lavoro in 27 anni. Il progetto è considerato uno degli sviluppi minerari più significativi dell’Argentina dai tempi di Bajo de la Alumbrera e mira a produrre input essenziali per le tecnologie energetiche pulite, riporta MercoPress.

L’approvazione è stata ottenuta dalla coalizione di governo provinciale (Cambia Mendoza), che include personalità dell’UCR e del partito libertario, nonché una parte significativa dell’opposizione. La maggioranza è stata ottenuta grazie al sostegno dei legislatori del PRO, dell’Unión Mendocina, del Partito Democratico e di cinque senatori peronisti.

Durante il dibattito, i sostenitori hanno sostenuto che il progetto fosse necessario per invertire la stagnazione economica e hanno respinto l’idea di una “falsa dicotomia che contrappone l’attività mineraria all’agricoltura”. Tuttavia, i senatori dell’opposizione, tra cui molti kirchneriani, hanno criticato la validità della Dichiarazione d’Impatto Ambientale.

Oltre alla Dichiarazione d’Impatto Ambientale del PSJ Cobre Mendocino, il Senato ha approvato anche tre misure correlate: una Dichiarazione d’Impatto Ambientale per l’esplorazione del Distretto Minerario Occidentale II a Malargüe, la creazione di un Fondo di Compensazione Ambientale e un regime di royalty provinciale.

La votazione si è svolta mentre grandi cortei di assemblee socio-ambientali, famiglie e produttori manifestavano fuori dall’Assemblea Legislativa sotto lo slogan “L’acqua di Mendoza non è negoziabile”.

Gli attivisti avvertono che il mega-progetto minerario rappresenta un grave rischio per la principale fonte d’acqua di Mendoza, che fornisce acqua al 75% della popolazione provinciale (circa 1,5 milioni di persone) e per l’agricoltura locale. L’Assemblea per l’Acqua sostiene che il processo implichi l’utilizzo di sostanze altamente tossiche come lo xantato e rilasci metalli pesanti. I gruppi ambientalisti definiscono la decisione un “attacco diretto da parte della lobby mineraria”.

I ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecniche (CONICET) hanno denunciato la censura di un documento che sollevava preoccupazioni circa le gravi carenze dello studio ambientale, in particolare per quanto riguarda i rischi per l’acqua e il patrimonio archeologico.

Gli esperti hanno messo in guardia dal potenziale rischio di contaminazione delle falde acquifere che alimentano il torrente Uspallata, con un impatto sull’intero bacino idrografico vitale.

Nonostante l’approvazione legislativa, le assemblee cittadine prevedono ulteriori manifestazioni di massa, con l’obiettivo di replicare gli eventi del 2019 che hanno invertito con successo un precedente tentativo di indebolire i controlli ambientali sull’attività mineraria.

Maddalena Ingrao

