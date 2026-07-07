ARABIA SAUDITA. Riyadh vuole ampliare l’oleodotto EstOvest per saltare Hormuz 

L’Arabia Saudita sta valutando la possibilità di ampliare la capacità del suo oleodotto per il trasporto di greggio verso la costa occidentale del Mar Rosso, secondo quanto riferito da cinque fonti vicine alla questione. Ciò consentirebbe al regno e potenzialmente ai paesi vicini di trasportare più petrolio senza attraversare lo Stretto di Hormuz.

L’oleodotto Est-Ovest è stato costruito all’inizio degli anni ’80 ed è diventato cruciale dall’inizio della guerra con l’Iran a febbraio e dal conseguente blocco del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, riporta Reuters.

Può trasportare fino a 7 milioni di barili al giorno (bpd) di greggio al porto di Yanbu sul Mar Rosso. Circa 2 milioni di bpd alimentano le raffinerie sulla costa occidentale e circa 5 milioni di bpd sono destinati all’esportazione, ha dichiarato a maggio l’amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Aramco.

Il regno saudita è impegnato in colloqui preliminari con alcuni dei suoi vicini in merito alla potenziale espansione della capacità dell’oleodotto fino a 2 milioni di barili al giorno, secondo quanto riferito da alcune fonti.

Non è chiaro se l’aumento di capacità pianificato da Aramco comporterà l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti o la costruzione di un nuovo oleodotto. Una delle fonti ha affermato che l’aumento includerebbe un secondo oleodotto di dimensioni inferiori per i prodotti petroliferi.

Kuwait, Bahrein e Qatar non dispongono di percorsi alternativi al passo di Hormuz, mentre l’oleodotto iracheno verso la Turchia, afflitto da controversie e ripetute interruzioni, opera ben al di sotto della sua capacità.

“Siamo in trattative con i nostri fratelli in Arabia Saudita e negli Emirati per valutare come espandere il sistema di oleodotti di cui dispongono per poter trasportare il petrolio kuwaitiano”, ha dichiarato lo sceicco Nawaf al-Sabah, AD della Kuwait Petroleum Corporation, all’Atlantic Council Global Energy Forum il mese scorso.

L’espansione potrebbe arrivare a 1-2 milioni di barili al giorno, secondo due fonti, con la possibilità di includere anche prodotti raffinati. Un’altra fonte ha affermato che ci vorrebbero anni, costerebbe miliardi di dollari e richiederebbe modifiche al meccanismo di determinazione dei prezzi del greggio saudita.

Il blocco dello stretto da parte dell’Iran ha costretto i produttori del Golfo a interrompere la produzione fino a 12 milioni di barili al giorno, facendo impennare i prezzi. I flussi sono parzialmente ripresi dopo un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran il mese scorso, ma rimangono al di sotto dei livelli prebellici.

La produzione irachena è crollata da 4,3 milioni di barili al giorno a meno di 1,5 milioni di barili al giorno a maggio, il Kuwait ha dichiarato la forza maggiore a marzo e la raffineria di Sitra in Bahrein è stata colpita più volte da missili iraniani.

“I recenti colloqui sui nuovi corridoi di gasdotti che coinvolgono Arabia Saudita, Kuwait e Qatar riflettono una realtà strategica più ampia. Il conflitto ha focalizzato l’attenzione a livello regionale sui pericoli di affidarsi esclusivamente al gasdotto di Hormuz”, ha affermato Zaid Belbagi, managing partner di Hardcastle Advisory, con sede a Londra.

Il Qatar, che esporta principalmente GNL, si trova ad affrontare maggiori ostacoli tecnici e sta valutando diverse potenziali alternative, tra cui un percorso attraverso l’Arabia Saudita, secondo quanto riferito da tre fonti.

Gli Emirati Arabi Uniti, l’unico altro Stato del Golfo con una significativa capacità di bypass del gasdotto di Hormuz, hanno completato metà di un nuovo gasdotto Ovest-Est che raddoppierà la capacità di trasporto di greggio verso Fujairah quando entrerà in funzione il prossimo anno. Il suo gasdotto esistente di Abu Dhabi trasporta fino a 1,8 milioni di barili al giorno.

Gli Emirati Arabi Uniti, l’unico altro Stato del Golfo con una significativa capacità di trasporto di gasdotti attraverso il gasdotto di Hormuz, hanno completato metà di un nuovo gasdotto Ovest-Est che raddoppierà la capacità di trasporto di greggio verso Fujairah quando entrerà in funzione il prossimo anno. Il suo gasdotto esistente di Abu Dhabi trasporta fino a 1,8 milioni di barili al giorno.

Secondo una fonte del settore, l’espansione dell’Arabia Saudita “suggerisce che, dopo la guerra, la prossima fase della rivalità tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti potrebbe essere una corsa al rialzo nella produzione di petrolio e, di conseguenza, una corsa al ribasso sui prezzi”.

Luigi Medici

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