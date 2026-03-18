ARABIA SAUDITA. Riyadh potenzia l’export di greggio verso il Mar Rosso

L’Arabia Saudita sta intensificando l’utilizzo della sua rete di oleodotti verso il Mar Rosso per garantire il flusso delle esportazioni di greggio, mentre lo Stretto di Hormuz rimane fortemente compromesso dalla guerra con l’Iran. La rotta principale è il sistema Abqaiq-Yanbu, noto anche come oleodotto Est-Ovest o Petroline, che collega i giacimenti petroliferi del Golfo con il terminale di Yanbu sul Mar Rosso. Questa infrastruttura è diventata la principale via di fuga del regno per aggirare Hormuz, il punto nevralgico che normalmente trasporta circa un quinto delle forniture globali di petrolio e gas naturale liquefatto.

Questo cambiamento sta già incrementando notevolmente l’attività a Yanbu. I carichi hanno raggiunto una media di 2,2 milioni di barili al giorno nei primi nove giorni di marzo, rispetto a 1,1 milioni di febbraio, e i dati sulle spedizioni indicano un mese da record. La scorsa settimana Aramco ha dichiarato che la sua rete di oleodotti può trasportare fino a 7 milioni di barili al giorno verso il Mar Rosso, di cui 5 milioni di barili al giorno sarebbero disponibili per l’esportazione, mentre il resto alimenterebbe le raffinerie sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita, riporta MercoPress.

Ciononostante, il margine di profitto reale rimane esiguo. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) stima che all’inizio del 2026 il sistema saudita utilizzasse circa 2 milioni di barili al giorno (bpd), lasciando una capacità di riserva compresa tra 3 e 5 milioni di bpd a seconda delle condizioni operative e della capacità di esportazione disponibile sulla costa del Mar Rosso. L’AIE avverte inoltre che queste rotte alternative non sono state testate a fondo su larga scala e che solo l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti dispongono attualmente di oleodotti operativi in ​​grado di reindirizzare parte dei flussi che normalmente transiterebbero per Hormuz.

Il collo di bottiglia non è rappresentato solo dall’oleodotto stesso, ma anche dalla logistica portuale e marittima. Yanbu potrebbe superare i 4 milioni di bpd questo mese, con 37-40 petroliere che dovrebbero caricarvi, un valore vicino alla capacità di movimentazione stimata dagli operatori a oltre 4,5 milioni di bpd. Tuttavia, Reuters ha riportato che il terminale ha raramente caricato più di 2,5 milioni di bpd e che le tariffe di noleggio per Yanbu sono raddoppiate all’inizio di marzo, mentre alcuni contratti sono stati annullati perché parte della flotta di petroliere sta evitando completamente la regione.

La soluzione alternativa saudita si scontra anche con limiti geografici e di sicurezza. Aramco ha chiesto agli acquirenti asiatici di preparare piani per ricevere i carichi di aprile da Yanbu, ma questa opzione si applica principalmente al greggio Arab Light e non sostituisce completamente i volumi che il regno spediva attraverso Hormuz, circa 6 milioni di barili al giorno prima della guerra. Inoltre, la rotta del Mar Rosso richiede ancora il passaggio attraverso Bab el-Mandeb, un corridoio esposto a minacce costanti, sebbene non siano stati segnalati attacchi dall’inizio della guerra con l’Iran.

In termini pratici, l’Arabia Saudita ha trovato una valvola di sfogo, non una soluzione definitiva. Il sistema Est-Ovest le consente di preservare una quota significativa delle sue vendite e di ridurre l’impatto immediato sul mercato, ma non può da solo compensare l’enorme perdita di flussi dal Golfo o eliminare la vulnerabilità strutturale creata dall’interruzione del traffico a Hormuz.

Luigi Medici

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