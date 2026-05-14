ARABIA SAUDITA. Riyadh ha attaccato l’Iran pernio scenderci a patti

L’Arabia Saudita ha lanciato numerosi attacchi non pubblicizzati contro l’Iran in rappresaglia per gli attacchi subiti durante la guerra in Medio Oriente.

Gli attacchi sauditi, finora non riportati, segnano la prima volta che il regno ha condotto direttamente azioni militari sul suolo iraniano e dimostrano che sta diventando molto più audace nel difendersi dal suo principale rivale regionale, riporta Reuters.

Gli attacchi, lanciati dall’aeronautica saudita, sarebbero stati effettuati alla fine di marzo, secondo quanto affermato da due funzionari occidentali. Uno di loro ha affermato solo che si trattava di “attacchi di rappresaglia in risposta agli attacchi subiti dall’Arabia Saudita”.

L’Arabia Saudita, che ha una profonda relazione militare con gli Stati Uniti, si è tradizionalmente affidata all’esercito americano per la propria protezione, ma la guerra durata 10 settimane ha reso il regno vulnerabile ad attacchi che hanno intaccato l’ombrello militare statunitense.

Gli attacchi sauditi sottolineano l’allargamento del conflitto e la misura in cui una guerra iniziata con i raid aerei lanciati da Stati Uniti e Israele contro l’Iran il 28 febbraio ha coinvolto il Medio Oriente in modi che non sono stati pubblicamente riconosciuti.

Dopo gli attacchi statunitensi e israeliani, l’Iran ha colpito tutti e sei gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo con missili e droni, attaccando non solo basi militari statunitensi, ma anche siti civili, aeroporti e infrastrutture petrolifere, e ha chiuso lo Stretto di Hormuz, interrompendo il commercio globale.

Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l’Iran, come riportato dal Wall Street Journal. Nel complesso, le azioni di Arabia Saudita ed Emirati rivelano un conflitto la cui vera natura è rimasta in gran parte nascosta: un conflitto in cui le monarchie del Golfo, colpite dagli attacchi iraniani, hanno iniziato a reagire.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato una posizione più intransigente, l’Arabia Saudita, nel frattempo, ha cercato di impedire un’escalation del conflitto e ha mantenuto contatti regolari con l’Iran, anche tramite l’ambasciatore di Teheran a Riyadh.

L’Arabia Saudita ha informato l’Iran degli attacchi, a cui è seguito un intenso impegno diplomatico e minacce saudite di ulteriori ritorsioni, che hanno portato a un’intesa tra i due Paesi per la de-escalation.

Una simile sequenza di eventi dimostrerebbe “non fiducia, ma un interesse condiviso nell’imporre dei limiti al confronto prima che si trasformi in un conflitto regionale più ampio”, prosegue Reuters.

La de-escalation informale è entrata in vigore la settimana precedente all’accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Washington e Teheran nel loro conflitto più ampio, il 7 aprile.

Una distensione mediata dalla Cina nel 2023 ha portato alla ripresa dei rapporti, incluso un cessate il fuoco tra gli Houthi, sostenuti dall’Iran, nello Yemen e l’Arabia Saudita, che da allora è stato rispettato.

Secondo un conteggio Reuters basato sulle dichiarazioni del Ministero della Difesa saudita, tra gli oltre 105 attacchi con droni e missili contro l’Arabia Saudita nella settimana dal 25 al 31 marzo, il numero è sceso a poco più di 25 tra l’1 e il 6 aprile.

Lucia Giannini

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