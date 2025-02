ARABIA SAUDITA. Nuovo simbolo per la moneta di Riyadh

L’Arabia Saudita ha presentato nei giorni scorsi, il nuovo simbolo di valuta per il suo riyal, segnalando la volontà di rafforzare l’identità della valuta nazionale, ha annunciato la Banca centrale saudita.

Lanciato il 20 febbraio, il nuovo simbolo, progettato secondo gli standard tecnici internazionali, incorpora la parola “Riyal” in calligrafia araba, riflettendo l’eredità culturale del Regno e allineandosi alle convenzioni globali sui simboli di valuta, riporta Bneintellinews.

“Questa iniziativa mira a promuovere l’identità finanziaria dell’Arabia Saudita a livello locale, regionale e internazionale. Rafforza l’identità nazionale e l’appartenenza culturale, evidenzia il ruolo della valuta nazionale e mette in mostra il Regno tra le principali economie globali e i membri del G20”, ha affermato il governatore della Banca centrale saudita Ayman Al Sayari.

La banca centrale inizierà a implementare il nuovo simbolo immediatamente, con un lancio graduale nelle transazioni finanziarie e commerciali in coordinamento con le autorità ufficiali competenti, ha aggiunto Al Sayari.

Il lancio è in linea con il programma di trasformazione economica Vision 2030 dell’Arabia Saudita e mira a rafforzare il ruolo crescente del regno nel sistema finanziario globale, secondo la Saudi Press Agency.

La Banca ha affermato che il simbolo è stato progettato per soddisfare i più elevati standard tecnici applicati a livello globale per i simboli di valuta riconosciuti, garantendo facilità di visualizzazione, utilizzo e riconoscimento come simbolo di valuta ufficiale dell’Arabia Saudita.

Il nuovo simbolo rappresenterà il riyal saudita in tutte le transazioni finanziarie e commerciali, rafforzandone la rappresentanza nei contesti locali, regionali e internazionali.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/