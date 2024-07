ARABIA SAUDITA. Le armi di Riyadh sono sempre più cinesi 

Pechino e Riyadh hanno rivelato poco della sostanza del viaggio del principe Khalid bin Salman nella capitale cinese a giugno, quando il ministro della Difesa saudita ha incontrato il suo omologo, Dong Jun, e il vicepresidente della Commissione militare centrale Zhang Youxia.

Pubblicamente, entrambe le parti hanno affermato di essere “aperte alla cooperazione” e hanno discusso “sforzi di coordinamento per promuovere la pace e la sicurezza internazionale”, riporta Scmp.

La visita ha alimentato la speculazione secondo cui Riyadh potrebbe guardare a Pechino per allentare la pressione di Washington su questioni come i diritti umani e la sua posizione sulla guerra Israele-Gaza.

Gli specialisti della difesa hanno affermato che il conflitto e le tensioni nel Medio Oriente allargato sarebbero stati senza dubbio all’ordine del giorno, insieme ai crescenti acquisti di armi da parte dell’Arabia Saudita dalla Cina. Ma l’Arabia Saudita vede ancora gli Stati Uniti come il suo partner chiave per la sicurezza, anche se sta incrementando i rapporti con la Cina e gli acquisti di armi dalla Cina.

Si ritiene che la Cina abbia un’influenza minore ma crescente nella regione, mediando il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran lo scorso anno.

Gli Stati Uniti hanno esortato la Cina a usare la sua influenza sull’Iran per tenere a freno gli Houthi filoiraniani che attaccano le navi nel Mar Rosso. Questi attacchi sono una conseguenza della guerra Israele-Gaza che sarebbe stata discussa negli incontri di Pechino.

Washington rimane il maggiore fornitore di armi di Riyadh, ma l’Arabia Saudita ha aumentato le sue importazioni di armi cinesi negli ultimi anni, in gran parte in risposta al divieto di tre anni sulle vendite statunitensi al regno dal 2021 a causa dei suoi diritti umani. Secondo Bloomberg, nel 2022, l’Arabia Saudita ha firmato accordi sugli armamenti con la Cina per un valore di 4 miliardi di dollari, compresi accordi per droni armati, missili balistici e sistemi basati su laser anti-drone.

Aveva anche aerei da combattimento FC-31 – il concorrente cinese dell’F-35 statunitense – in mostra ad una fiera della difesa di Riad all’inizio di quest’anno e i suoi droni Wing Loong-2 sarebbero stati utilizzati dall’Arabia Saudita per combattere nello Yemen. Il rapporto tra Pechino e Riyadh si è concretizzato ad ottobre 2023 in un’esercitazione navale antiterrorismo congiunta che ha coinvolto più di 100 membri del personale di servizio.

Ma gli Stati Uniti sono ancora il principale fornitore di armi dell’Arabia Saudita, rappresentando quasi l’80% delle importazioni di armi del regno tra il 2019 e il 2023, secondo lo Stockholm International Peace Research Institute.

Questi legami si sono un po’ arrestati nell’ultimo anno. Ci si aspettava che Riyadh e Washington firmassero un trattato di difesa l’anno scorso per contribuire a spianare la strada alla normalizzazione dei legami tra Arabia Saudita e Israele. Ma l’attacco del 7 ottobre contro Israele e la guerra a Gaza hanno messo in pausa tutto.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/