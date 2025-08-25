ARABIA SAUDITA. Joint Venture con gli USA per la manutenzione militare

Il conglomerato di difesa saudita Saudi Arabian Military Industries, SAMI, ha unito le forze con l’azienda statunitense Amentum, specializzata in manutenzione, riparazione, revisione e aggiornamento (MROU) per supportare i veicoli terrestri da combattimento di Riyadh.

“Collaborando con i team di SAMI Land, Amentum fornirà una comprovata competenza nella manutenzione dei sistemi di terra gestiti dalle forze armate saudite”, ha dichiarato oggi Andy White, vicepresidente senior di Amentum Energy & Environment International, nell’annuncio di Amentum, riporta Breaking Defense.

Si legge poi che, in base all’accordo, Amentum “aiuterà SAMI Land a definire i processi tecnici, commerciali e aziendali per un successo a lungo termine (…) Stabilire processi aziendali completi e implementare le migliori pratiche, SAMI Land sarà meglio attrezzata per soddisfare la crescente domanda dei clienti in tutta l’Arabia Saudita”, ha affermato l’azienda nella sua dichiarazione.

Dedicata allo sviluppo e alla produzione di veicoli blindati e sistemi terrestri, SAMI Land è una delle cinque divisioni principali del conglomerato, insieme a SAMI Sea per le piattaforme navali, SAMI Aerospace, SAMI Defense Systems per i sistemi C4ISR e SAMI Advanced Electronics per i sistemi di guerra elettronica e comunicazione.

Mohammed bin Saud Alhodaib, vicepresidente esecutivo di SAMI Land, ha dichiarato che questo accordo riflette l’obiettivo dell’azienda di sviluppare capacità “per soddisfare i requisiti MROU dei clienti con eccellenza operativa”.

Ha sottolineato che questa partnership migliorerà “il trasferimento di conoscenze e le tecnologie di localizzazione, a supporto della nostra ambiziosa visione di diventare il principale fornitore nazionale di soluzioni MROU per i sistemi terrestri nel Regno”.

Amentum è un’azienda con sede in Virginia che pubblicizza un’ampia gamma di servizi civili e di difesa, dalla sicurezza informatica all’analisi di intelligence, ma afferma di “essere specializzata nella modernizzazione dei sistemi di difesa, nel miglioramento della prontezza operativa e nel garantire la perfetta integrazione di tecnologie avanzate”, secondo il suo sito web. Nel gennaio 2024, l’azienda si è aggiudicata un contratto da 946 miliardi di dollari dall’esercito statunitense per la manutenzione e l’ammodernamento dei velivoli da trasporto ad ala fissa.

Nell’aprile 2016, l’Arabia Saudita ha lanciato la sua iniziativa Vision 2030, progettata per promuovere il trasferimento tecnologico dalle aziende internazionali al Regno e con l’obiettivo di raggiungere il 50% di produzione locale per le piattaforme di difesa entro il 2030. Ciò ha posto le aziende che esportano nel Regno da decenni, come quelle americane, sotto una maggiore pressione commerciale affinché si impegnino a produrre componenti all’estero in quantità maggiori.

Poiché il Regno mira a fare affidamento sulla produzione di difesa locale, ha stanziato 78 miliardi di dollari per la spesa per la difesa per il 2025, in aumento rispetto ai 75,8 miliardi di dollari spesi nel 2024.

Lucia Giannini

