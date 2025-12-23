ARABIA SAUDITA. In sordina, a Riyadh alcolici permessi a sempre più persone 

L’Arabia Saudita ha silenziosamente ampliato l’accesso al suo unico negozio che vende alcolici, consentendo ai ricchi residenti stranieri di acquistare alcolici nell’ultimo passo dell’esperimento di liberalizzazione del regno.

Non c’è stato alcun annuncio ufficiale della decisione, ma la notizia si è diffusa e lunghe file di auto e persone si possono ora vedere davanti al discreto negozio anonimo nel Quartiere Diplomatico della capitale saudita, Riyadh, riporta AP.

Il negozio ha aperto nel gennaio 2024 per i diplomatici non musulmani. Le nuove regole consentono agli stranieri non musulmani in possesso di Residenza Premium di acquistare alcolici. Il permesso di residenza è concesso a stranieri con competenze specialistiche, investitori e imprenditori.

L’Arabia Saudita, sede dei luoghi più sacri dell’Islam, ha vietato l’alcol dall’inizio degli anni ’50. Il negozio è ampiamente visto come un modo per testare con cautela la vendita controllata di alcolici.

Il sovrano de facto dell’Arabia Saudita, il principe ereditario Mohammed bin Salman, e suo padre, re Salman, hanno perseguito una drastica politica di liberalizzazione nel regno, con l’obiettivo di attrarre turismo, incrementare il commercio internazionale e ridurre la dipendenza economica dal petrolio greggio.

Il regno ha aperto cinema, ha permesso alle donne di guidare e ha ospitato importanti festival musicali. Tuttavia, la libertà di parola e il dissenso politico rimangono severamente criminalizzati, potenzialmente con la pena di morte e l’alcol rimane vietato al pubblico.

Il negozio anonimo assomiglia a un duty-free. La sua proprietà rimane ufficialmente sconosciuta. La sicurezza è rigorosa. Ogni visitatore è soggetto a controlli di idoneità e perquisizioni prima dell’ingresso. Telefoni e macchine fotografiche sono vietati all’interno e il personale ispeziona persino gli occhiali per verificare la presenza di occhiali intelligenti.

I prezzi sono nettamente aumentati: se i diplomatici sono esenti dalle tasse sui loro acquisti, non lo sono al contrario, i titolari di Residenza Premium. I clienti hanno descritto il negozio come relativamente ben fornito, sebbene alcuni abbiano affermato che la selezione di birra e vino fosse limitata.

Il permesso di Residenza Premium è stato creato nell’ambito dell’impegno del regno per attrarre competenze globali. A differenza di altri permessi di residenza, non richiede uno sponsor saudita e offre vantaggi tra cui il diritto di possedere proprietà, avviare un’attività e sponsorizzare una famiglia. Richiede redditi elevati o ingenti investimenti per essere qualificato.

I sauditi e gli altri residenti che desiderano bere qualcosa si recano spesso nella vicina isola del Bahrein, dove l’alcol è legalmente disponibile per musulmani e non musulmani. Nei fine settimana e nei giorni festivi, l’isola vede un afflusso di visitatori dall’Arabia Saudita e da tutto il Golfo, il che la rende una meta popolare. L’opzione più costosa è andare a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Altri ricorrono all’alcol di contrabbando, che può essere estremamente costoso, o a bevande alcoliche di contrabbando, spesso fatte in casa e rischiose, utilizzando materiali non sicuri.

In Arabia Saudita, alcune persone apprezzano le bevande analcoliche come sostituto di quelle vere o per catturare l’estetica del bere, spesso scattando foto per i social media. In occasione di grandi eventi e festival, non è raro vedere lunghe file formarsi agli stand di birra analcolica, soprattutto tra i giovani sauditi e i visitatori che desiderano immergersi nell’atmosfera.

Re Abdulaziz, monarca fondatore dell’Arabia Saudita, ne vietò la vendita dopo un incidente avvenuto nel 1951, in cui uno dei suoi figli, il principe Mishari, si ubriacò e usò un fucile da caccia per uccidere il viceconsole britannico Cyril Ousman a Gedda.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/