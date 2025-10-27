ARABIA SAUDITA. I trader stranieri potranno operare anche se lasciano il Golfo

L’Arabia Saudita consentirà agli investitori stranieri di espandere la loro attività di trading sui suoi mercati dei capitali e di continuare a operare anche se lasciano il Golfo, nell’ambito dell’obiettivo del regno di espandere la propria base di investitori.

I singoli investitori stranieri residenti nella regione del Golfo possono ora investire in azioni di società quotate sul principale mercato azionario saudita, o Tasi, ha dichiarato lunedì la Capital Market Authority (CMA), riporta The National.

Questo si confronta con la precedente limitazione della loro attività in titoli sul mercato degli strumenti di debito, sui fondi di investimento, sul mercato dei derivati ​​e sul mercato parallelo noto come Nomu. L’Arabia Saudita ha aperto la sua borsa ai residenti del Golfo a luglio, una mossa che dovrebbe contribuire ad attrarre maggiori investimenti diretti esteri nella più grande borsa del mondo arabo.

Inoltre, in precedenza, la negoziazione sul mercato principale era limitata ai beneficiari finali di un accordo di swap con un istituto del mercato dei capitali o ai clienti di un istituto del mercato dei capitali che prendeva decisioni di investimento per loro conto”, ha affermato la CMA.

Gli investitori stranieri che in precedenza risiedevano in Arabia Saudita o in una qualsiasi delle nazioni del Golfo potranno ora continuare a gestire i propri conti di investimento e a investire in azioni quotate sul Tasi anche dopo la fine della loro residenza e il loro ritorno nel paese d’origine, ha affermato la CMA.

Queste attività di investimento saranno consentite a condizione che gli investitori siano stati in grado di aprire un conto di investimento nel regno, ha aggiunto: ”Questi miglioramenti fanno parte del continuo impegno dell’autorità per creare un ambiente di investimento trasparente e accessibile sia per gli operatori locali che internazionali”, ha affermato Abdulaziz Almojel, vicepresidente per la strategia, la ricerca e le relazioni internazionali della CMA.

“Facilitando le procedure di apertura dei conti e ampliando i requisiti di ammissibilità degli investitori, stiamo rafforzando le basi del mercato dei capitali saudita e rafforzando il nostro ruolo di regolatore lungimirante a supporto dello sviluppo economico nazionale”, ha poi aggiunto.

L’Arabia Saudita continua a rafforzare la sua agenda economica lanciando diverse iniziative a sostegno del suo programma di diversificazione. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, si prevede che la crescita del prodotto interno lordo reale del regno accelererà al 3,9% nel 2026, sostenuta dal programma di riduzione della produzione dell’OPEC+.

Il settore privato non petrolifero dell’Arabia Saudita ha acquisito ulteriore slancio a settembre, crescendo al ritmo più rapido degli ultimi sei mesi, secondo l’ultimo indice Riyad Bank Saudi Arabia Purchasing Managers Index di S&P Global.

Inoltre, il regno ha assegnato contratti per un valore di 196 miliardi di dollari per lo sviluppo dei suoi progetti giga commissionati, in aumento del 20% rispetto al 2024, con un incremento trainato da lavori immobiliari e infrastrutturali, in un contesto di passaggio dalla pianificazione all’esecuzione.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/