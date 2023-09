ARABIA SAUDITA. Bak of China apre una filiale a Riyadh: opera in Yuan

La banca statale più internazionalizzata della Cina ha aperto il 5 settembre la sua prima filiale in Arabia Saudita con l’obiettivo di espandere l’uso dello yuan nel contesto di un numero crescente di accordi economici tra i due paesi.

La Bank of China, una delle quattro maggiori banche statali cinesi, ha aperto la sua filiale a Riyadh, la capitale del paese mediorientale ricco di petrolio, più di due anni dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del governo dell’Arabia Saudita.

La filiale ha più di 20 dipendenti, la maggior parte assunti localmente – una condizione richiesta dalle autorità locali, riporta Scmp.

A giugno 2023, il capo del team di lancio della banca, Jun Tian, ha dichiarato alla stampa che la banca mira a introdurre la valuta cinese nel mondo e spera che lo yuan venga utilizzato anche nelle transazioni finanziarie commerciali tra Cina e Arabia Saudita. come l’intera regione araba, riporta Arab News.

Tian ha affermato che, poiché molte aziende cinesi stanno entrando nei mercati regionali, l’utilizzo dello yuan nei loro rapporti finanziari con i partner regionali li incoraggerà ulteriormente a investire nella regione.

È interessante notare che l’Arabia Saudita e la Cina hanno siglato 35 accordi di investimento per un valore di circa 30 miliardi di dollari durante la visita del presidente cinese Xi Jinping nel Regno nel dicembre 2023.

Secondo una dichiarazione della Bank of China, il governatore della Banca centrale saudita Ayman Al-Sayari e il vice ministro degli investimenti Saleh Ali-Khabti hanno partecipato alla cerimonia di apertura.

Acwa Power, società quotata in Arabia Saudita, ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita, Ajlan & Bros Holding Group e Zhejiang Rongsheng Holding Group hanno firmato memorandum d’intesa che prevedono l’internazionalizzazione dello yuan e il finanziamento verde con la BoC durante la cerimonia di apertura, aggiunge la dichiarazione.

È la seconda banca cinese ad aprire una filiale in Arabia Saudita dopo che la Industrial and Commercial Bank of China ha aperto la sua prima filiale a Riyadh nel 2015.

Lucia Giannini