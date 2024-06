ARABIA SAUDITA. Armi francesi per l’esercito di MBS 

Il gruppo francese Thales spera di aggiudicarsi un contratto di difesa aerea da 850 milioni di euro dalla Royal Saudi Air Defense Force a Riyadh a luglio. Il pacchetto comprenderebbe un sistema di difesa aerea a medio raggio, SAMP/T, noto come Mamba, un radar Shikra II, radar GM200, e un missile leggero multiuso, LMM, fabbricati a Belfast da una filiale di Thales UK.

Vincere la gara segnerà il ritorno dell’azienda francese sul mercato della difesa aerea saudita, a lungo appannaggio dell’industria americana grazie al sistema missilistico Patriot di Raytheon. Le autorità militari del Regno stanno ora cercando di diversificare i propri fornitori, come dimostra l’acquisizione del KM/SAM II dalla società sudcoreana LIG Nex 1.

Questo potenziale ritorno di Thales sul mercato della difesa aerea saudita è il culmine di un lungo processo iniziato con la ristrutturazione interna della compagnia nel Golfo. A settembre, Bernard Roux si è dimesso dalla carica di AD di Thales ad Abu Dhabi per assumere la guida della nuova sede regionale della società a Riyadh. Stabilire un quartier generale ufficiale in Arabia Saudita è diventato un impegno quasi tacito per i produttori stranieri di prodotti per la difesa che desiderano firmare accordi con l’esercito saudita.

Oltre a spostare il proprio quartier generale, Thales stava pianificando segretamente la sua strategia recidendo i suoi ultimi legami con la potente famiglia Bugshan. Questi ultimi hanno dominato le reti commerciali franco-saudita negli anni 2000, principalmente attraverso l’ufficio francese per l’esportazione di armi Sofresa, ora chiamato Odas. Ma la famiglia d’affari è diventata persona non grata nei contratti di armi dell’Arabia Saudita da quando sono emersi gli uomini di re Salman bin Abdulaziz, che non hanno accolto con favore il trasferimento dei proventi dei contratti di armi ai clan rivali, in particolare ai figli dell’ex ministro della difesa Sultan bin Abdulaziz.

Di conseguenza, Thales ha recentemente trasferito i propri uffici da un edificio di proprietà della famiglia Bugshsan nella zona Al Wazarat di Riyadh, a nord della capitale. Da diversi anni i dipendenti mettevano in guardia il capo dell’ufficio di Riad, Pascal Lesolnier, riguardo agli affitti insolitamente alti pagati ai proprietari terrieri di Bougshan.

Gli ex uffici di Thales erano situati nello stesso edificio degli uffici della Banque Saudi Fransi (BSF), l’ex filiale saudita di Crédit Agricole. La banca francese, che ha fornito la maggior parte del credito per i principali contratti francesi in Arabia Saudita, per ora rimane nei suoi locali.

Thales intende ora utilizzare il canale che ha stabilito con la sua joint venture locale SAMI Thales Electronic Systems, lanciata nel 2020 con Saudi Arabian Military Industries (SAMI). Il SAMI è stato creato dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud nel 2017 per stabilire partenariati con gruppi di difesa stranieri. Thales spera che questo nuovo canale aumenti le sue possibilità di ottenere più contratti.

Oltre al tanto atteso contratto di difesa aerea, l’amministratore delegato di Thales Patrice Kane ha firmato altri accordi, come quello di quasi 40 milioni di euro a Riyadh ad ottobre 2023 per stabilire un centro di comando e controllo ad Al Ula. Tuttavia, tale accordo è a rischio a seguito dell’arresto a gennaio di Amr al-Madani, direttore generale della Commissione reale per al-Ula, tra accuse mossegli quella di corruzione.

Luigi Medici

