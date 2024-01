ARABIA SAUDITA. Alcolici permessi a Riyadh, ma solo ai diplomatici

L’Arabia Saudita ha aperto il suo primo negozio di alcolici a Riyadh che servirà esclusivamente diplomatici non musulmani.

I clienti dovranno registrarsi tramite un’app mobile, ottenere un codice di autorizzazione dal ministero degli Esteri e rispettare le quote mensili con i loro acquisti.

Come riporta Reuters, la mossa è una pietra miliare negli sforzi del Regno, guidato dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, per aprire il paese musulmano ultra-conservatore al turismo e agli affari poiché bere alcolici è vietato dall’Islam.

Fa anche parte di piani più ampi noti come Vision 2030 per costruire un’economia post-petrolio. Il nuovo negozio si trova nel quartiere diplomatico di Riyadh, un quartiere dove risiedono ambasciate e diplomatici, e sarà “strettamente riservato” ai non musulmani.

Non è chiaro se altri espatriati non musulmani avranno accesso al negozio. Milioni di espatriati vivono in Arabia Saudita, ma la maggior parte di loro sono lavoratori musulmani provenienti dall’Asia e dall’Egitto.La rivendita di alcolici dovrebbe aprire nelle prossime settimane.

L’Arabia Saudita ha leggi severe contro il consumo di alcol che possono essere punibili con centinaia di frustate, deportazione, multe o reclusione e anche gli espatriati rischiano la deportazione. Nell’ambito delle riforme, la fustigazione è stata in gran parte sostituita da pene detentive.

L’alcol è stato disponibile, fino ad ora, solo tramite posta diplomatica o sul mercato nero.

Il precedenza, il governo saudita aveva confermato le notizie diffuse dai media statali secondo cui stava imponendo nuove restrizioni sulle importazioni di alcolici all’interno delle spedizioni diplomatiche.

Il suo Centro di comunicazione internazionale, Cic, aveva affermato che le nuove norme sono state introdotte per contrastare il commercio illecito di beni e prodotti alcolici ricevuti dalle missioni diplomatiche.

“Questo nuovo processo continuerà a garantire e garantire che tutti i diplomatici delle ambasciate non musulmane abbiano accesso a questi prodotti in quote specifiche”, ha affermato il Cic.

La dichiarazione non riguarda la rivendita di alcolici appena aperta, ma afferma che il nuovo quadro rispetta le convenzioni diplomatiche internazionali.

L’Arabia Saudita, che è stata relativamente chiusa per decenni, negli ultimi anni ha allentato rigidi codici sociali, come la segregazione di uomini e donne nei luoghi pubblici e la richiesta alle donne di indossare l’abaya.

La presa sempre più stretta del potere da parte del principe Mbs è stata accompagnata da cambiamenti che includevano l’apertura del paese al turismo non religioso, ai concerti e al permesso alle donne di guidare, nonché una repressione del dissenso e dei rivali politici.

La Vision 2030 prevede anche lo sviluppo di industrie locali e hub logistici e mira ad aggiungere centinaia di migliaia di posti di lavoro per i cittadini sauditi.

Lucia Giannini

