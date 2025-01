ANTARTIDE. Pechino testa i suoi cani robot al Polo Sud

I ricercatori cinesi hanno pubblicato le foto dei cani robot a sei zampe utilizzati durante la missione antartica in corso presso la stazione di ricerca polare di Zhongshan lo scorso fine settimana.

Questi cani robot possono trasportare fino a 100 chilogrammi di utensili e materiali e sono adatti per operazioni in condizioni meteorologiche estreme di -40 gradi.

I cani di metallo sono dotati di “scarpe” per questo scopo. Questi gadget “riducono al minimo la pressione quando sono a contatto con il ghiaccio, offrendo eccellenti prestazioni antiscivolo e riducendo al contempo i danni alla superficie del ghiaccio”, riportano CCTV e MercoPress.

Questi cani hanno batterie che consentono fino a 2 ore di funzionamento non-stop e batterie extra possono essere collegate se necessario. Gli sviluppatori stanno cercando modi per estendere significativamente la durata della batteria, applicando batterie esterne per arrivare anche a funzionare circa 6 ore sempre a -40 gradi.

“Il materiale della scarpa stessa può resistere a temperature fino a -40 °C”, e “il cane robotico può camminare sul ghiaccio come se fosse un terreno pianeggiante”, riporta la tv di stato di Pechino.

Un video trasmesso da CCTV ha mostrato il cane robotico muoversi tra neve e ghiaccio, trasportando una scatola sulla schiena, senza scivolare o cadere.

Il team di ricerca ha anche sottolineato che in futuro il cane robotico verrà aggiornato in base alle esigenze dei team scientifici per supportare applicazioni come il rilevamento della sicurezza e le operazioni sul campo.

I dati raccolti durante i test in loco supporteranno futuri aggiornamenti e modifiche del cane robotico. Il team di ricerca prevede di migliorare la tecnologia attuale per consentire al cane robotico di svolgere attività di rilevamento della sicurezza. In particolare, ma non esclusivamente, si prevede che questi cani trasportino un rilevatore di fessure nel ghiaccio e camminino davanti all’intero team. Gli sviluppatori sperano anche di integrare il cane robotico con robot e droni sottomarini per eseguire operazioni combinate.

Maddalena Ingrao

