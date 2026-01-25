ANTARTIDE. Il Polo Sud ha la prima mappa dettagliata

Gli scienziati hanno ideato la mappa più dettagliata fino ad oggi del terreno nascosto sotto la vasta calotta glaciale che ricopre l’Antartide, svelando un paesaggio di montagne, canyon, valli e pianure e distinguendo per la prima volta decine di migliaia di colline e altre caratteristiche minori.

I ricercatori hanno utilizzato le più recenti osservazioni satellitari ad alta risoluzione e un metodo chiamato analisi delle perturbazioni del flusso di ghiaccio, che stima la topografia e le condizioni subglaciali in base alle caratteristiche della superficie, per mappare l’intero continente, comprese le parti precedentemente inesplorate, riporta Reuters.

Una migliore conoscenza del substrato roccioso subglaciale potrebbe aiutare nelle previsioni relative al ritiro della calotta glaciale antartica correlato al clima. Ricerche precedenti hanno indicato che terreni accidentati come pendii frastagliati e cime montuose possono rallentare questo ritiro. “Avere una mappa il più accurata possibile della forma del letto glaciale antartico è fondamentale, perché la forma del letto glaciale è un importante controllo sull’attrito che agisce contro il flusso del ghiaccio, che a sua volta dobbiamo includere nei modelli numerici utilizzati per prevedere la rapidità con cui il ghiaccio antartico scorrerà verso l’oceano, si scioglierà e contribuirà all’innalzamento del livello del mare a livello globale”, ha affermato il glaciologo Robert Bingham dell’Università di Edimburgo in Scozia, che ha contribuito a guidare lo studio pubblicato sulla rivista Science.

I ricercatori sono stati in grado di mappare il terreno subglaciale con una precisione senza precedenti. Ad esempio, hanno identificato oltre 30.000 colline inesplorate, definite come protuberanze del terreno di almeno 50 metri.

L’Antartide è circa il 40% più grande dell’Europa, il 50% più grande degli Stati Uniti e circa la metà della superficie dell’Africa. “In ogni caso, tutti questi continenti contengono una serie di paesaggi molto diversi tra loro, da imponenti catene montuose a immense pianure. Anche il paesaggio nascosto dell’Antartide contiene questi vasti estremi”, ha detto Bingham. “Non è noioso.”

La calotta glaciale antartica è la più grande massa di ghiaccio sulla Terra e contiene circa il 70% dell’acqua dolce del pianeta. Il suo spessore medio è stimato in circa 2,1 km, con uno spessore massimo di circa 4,8 km.

L’Antartide non è sempre stata ricoperta di ghiaccio. Le sue caratteristiche subglaciali furono inizialmente scolpite prima che il continente acquisisse la sua copertura ghiacciata più di 34 milioni di anni fa, per poi essere ulteriormente modificato dalla dinamica della calotta glaciale. Un tempo l’Antartide era collegata al Sud America, ma poi separata a causa della tettonica a placche, che comporta il graduale movimento di placche continentali sulla superficie terrestre.

La mappa ha rivelato un paesaggio con diverse caratteristiche topografiche. “Forse il tipo di paesaggio che molti potrebbero conoscere meno è quello degli ‘altipiani sezionati da profonde valli glaciali’. Posso dirvi che questo è molto familiare agli scozzesi, ma è un paesaggio comune anche in Scandinavia, Canada settentrionale e Groenlandia. In effetti, il fatto stesso che il paesaggio che la nostra tecnica ha scoperto in Antartide corrisponda così bene a questi paesaggi ci dà grande fiducia nella nostra nuova mappa”, ha affermato Bingham.

I ricercatori hanno osservato che fino ad ora la superficie di Marte era meglio mappata del terreno subglaciale dell’Antartide. Tradizionalmente, gli scienziati hanno mappato il paesaggio subglaciale utilizzando apparecchiature radar sospese su aerei o trainate da motoslitte, secondo la glaciologa Helen Ockenden dell’Institut des Geosciences de l’Environnement in Francia, autrice principale dello studio. “Ma queste indagini presentano spesso intervalli di 5 o 10 km tra loro, e talvolta fino a 150 km” ha affermato Ockenden.

Il metodo utilizzato nel nuovo studio, ha affermato Ockenden, “è davvero entusiasmante perché ci permette di combinare i calcoli matematici che descrivono il flusso del ghiaccio con le osservazioni satellitari ad alta risoluzione della superficie del ghiaccio, e di prevedere come deve apparire il paesaggio sotto il ghiaccio in tutto il continente, comprese tutte le lacune delle indagini. In questo modo otteniamo un’idea molto più completa di come tutte le caratteristiche del paesaggio siano collegate tra loro”. I ricercatori sperano che la mappa contribuisca a orientare i modelli utilizzati per prevedere il futuro innalzamento del livello del mare, nonché le previsioni pubblicate dall’IPCC, il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, che fornisce ai governi dati per definire le politiche climatiche.

“Ora possiamo anche identificare meglio dove l’Antartide necessita di indagini sul campo più dettagliate e dove no”, ha aggiunto Bingham.

Maddalena Ingrao

