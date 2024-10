ANTARTIDE. Aumentano i turisti cinesi al Polo Sud

Nella stagione delle crociere turistiche in Antartide 2023-2024, ben 9384 turisti cinesi ha visitato l’Antartide, secondo i dati dell’IAATO – International Association of Antarctica Tour Operators.

Nella prossima stagione, 2024 – 2025, la compagnia di crociere Hurtigruten, secondo il suo ufficio vendite di Shanghai, si aspetta che 600 turisti cinesi visitino le isole artiche e oltre 1.400 l’Antartide, riporta MercoPress. Dopo la fine della pandemia, Hurtigruten ha ripreso le sue operazioni in Cina a luglio dell’anno scorso, aprendo un ufficio a Shanghai e ampliando significativamente il suo team locale, con prestazioni aziendali notevolmente ampie.

In un’intervista con Travel Daily China, Joe Zou, direttore vendite di Hurtigruten per la Cina e il Sud-est asiatico, ha evidenziato che i turisti cinesi hanno rappresentato circa il 20%-25% dei loro viaggi. Da quando ha riaperto l’ufficio di Shanghai, 563 turisti cinesi hanno viaggiato verso le isole artiche e quasi 1.000 verso l’Antartide.

Hurtigruten ha rilanciato la sua iniziativa “China Ready” che include aggiornamenti di prodotto, personale locale aumentato e un’esperienza degli ospiti migliorata, il tutto finalizzato a promuovere la crescita nel mercato cinese.

Tudor Morgan, vicepresidente della sostenibilità di Hurtigruten ed ex presidente dell’IAATO, ha sottolineato che gli ospiti cinesi sono molto entusiasti dell’esplorazione polare. Oltre agli sbarchi e alle crociere standard, partecipano attivamente alle attività di spedizione quotidiane, interagendo con gli scienziati a bordo per approfondire la loro conoscenza di queste destinazioni di nicchia.

“Il viaggio costa almeno 100.000 yuan (pari a 13.900) a persona”, ha affermato Li Peng, direttore del portale di viaggi Tuniu per i viaggi in uscita a lunga distanza, riporta China Daily. Questa è la scelta più popolare tra le offerte antartiche del portale di viaggi, ha spiegato Li, aggiungendo che si tratta di un viaggio di 17 giorni che combina il viaggio in Argentina e il continente ghiacciato, con partenze a dicembre e a febbraio.

La Cina è la seconda fonte di viaggiatori nel continente antartico e si aspetta che il numero di viaggiatori cinesi in Antartide recuperi i livelli pre-COVID-19 entro breve.

Maddalena Ingrao

