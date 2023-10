ANTARTICO. Si apre una promettente stagione turistica

Si è aperta la stagione turistica al polo Sud con l’approssimarsi dell’Estate. Con l’arrivo della Magellan Explorer, Ushuaia ha annunciato ufficialmente l’inizio della stagione crocieristica 2023/2024 che dovrebbe attirare 548 scali di navi e circa 195.000 visitatori nel porto più meridionale dell’Argentina, nella provincia della Terra del Fuoco.

Le autorità locali ritengono che la prossima stagione, che si estenderà fino al 13 aprile 2024, potrebbe segnare un record di visite e presenze. Il numero di scali è suddiviso tra 436 diretti verso l’Antartide, 51 sfruttando la crociera due oceani e 58 regionali lungo i famosi canali della Terra del Fuoco, riporta MercoPress.

In una breve cerimonia, a bordo della Magellan Explorer, le autorità provinciali si sono congratulate con i direttori di Antartide 21, che festeggia il suo ventesimo anniversario come operatore crocieristico, e comprende anche la nave Sylvia Earle, prevista per raggiungere Ushuaia nell’aprile 2024.

Il capo dell’autorità portuale della Terra del Fuoco, Roberto Murcia, ha dato il benvenuto agli ufficiali e ai membri dell’equipaggio per il loro impegno a sostegno di Ushuaia come terminale principale per le spedizioni biooceaniche e antartiche.

Il danese Querciali, capo delle operazioni turistiche della Terra del Fuoco INFUETUR, ha affermato che l’arrivo della Magellan Explorer ha confermato Ushuaia come la porta d’ingresso principale per le crociere in Antartide e per le crociere regionali.

In questa stagione, tra le navi di medie dimensioni, la Ventus Australis dovrebbe effettuare 26 scali a Ushuaia seguita da Ushuaia, 16, Ocean Albatros, 15, oltre a World Navigator e World Traveller, 14 scali ciascuna. Tra le crociere “pesanti” figurano Celebrity Eclipse con una capacità di 2.859 passeggeri, Princess Cruises con 2.670 visitatori e Royal Caribbean International con 2.400.

INFUETUR ha inoltre sottolineato che durante la stagione 2022/23 era chiaro che il settore delle crociere, in seguito alla pandemia, stava riprendendo il passo con 509 chiamate registrate e 143.182 visitatori.

Maddalena Ingroia