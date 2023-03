ANTARTICO. Ghiaccio al minimo storico

Lo scorso 13 febbraio è stato riportato che il ghiaccio marino antartico consisteva in appena 1,91 milioni di chilometri quadrati. Queste cifre rappresentano un calo significativo rispetto agli 1,92 milioni di chilometri quadrati registrate il 25 febbraio dello scorso anno dal National Snow and Ice Data Center, Nsidc.

Come se non bastasse, gli scienziati del Nsidc hanno sottolineato che queste misurazioni sono solo preliminari, in quanto è ancora possibile un ulteriore scioglimento nel corso dell’estate. I risultati definitivi saranno resi noti il mese prossimo, ha aggiunto il Nsidc.

Il ghiaccio in Antartide si scongela, nonostante le basse temperature, perché le spesse piattaforme che sostengono la calotta antartica sono esposte alle onde e alle temperature più calde, anche se non ha un impatto evidente sul livello del mare perché il ghiaccio è già nell’oceano, è stato spiegato.

Tuttavia, la calotta glaciale, uno spesso ghiacciaio d’acqua dolce che ricopre l’Antartide, è oggetto di particolare attenzione da parte degli scienziati perché contiene una quantità d’acqua tale da provocare, in caso di scioglimento, un aumento catastrofico del livello degli oceani.

«La risposta dell’Antartide ai cambiamenti climatici è diversa da quella dell’Artico», ha dichiarato Ted Scambos, scienziato del Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, Cires. Il Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences è un istituto di ricerca sponsorizzato congiuntamente dall’Office of Oceanic and Atmospheric Research, Oar, della National Oceanic and Atmospheric Administration, Noaa, e dall’Università del Colorado Boulder, Cu.

«La tendenza alla diminuzione del ghiaccio marino potrebbe essere un segno che il riscaldamento globale sta finalmente influenzando il ghiaccio galleggiante che circonda l’Antartide, ma dovremo aspettare ancora diversi anni per esserne certi», ha osservato Scambos.

Il ciclo antartico subisce variazioni annuali significative e il continente non ha sperimentato il rapido scioglimento degli ultimi quattro decenni, a differenza dell’Artico, dove il tasso di perdita di ghiaccio marino ha seguito una traiettoria discendente abbastanza coerente a causa del riscaldamento globale, un fenomeno altamente influenzato dallo scioglimento del ghiaccio marino. Quando il ghiaccio marino bianco viene sostituito da un mare scuro e in fase di disgelo, l’acqua assorbe invece una percentuale simile del calore del Sole.

Secondo Scambos, inoltre, il ghiaccio marino potrebbe sciogliersi a causa del calore intrappolato appena sotto la superficie dell’oceano. «In pratica, il calore viene mescolato nello strato superiore dell’acqua intorno all’Antartico», ha detto Scambos. Se questa teoria regge ed è collegata al riscaldamento generale degli oceani, «allora ha grandi implicazioni per la stabilità della calotta antartica».

In questo scenario, gli scienziati si chiedono se sia “l’inizio della fine” dopo che il ghiaccio marino antartico ha raggiunto livelli minimi record per la seconda volta in due anni. Gli ultimi due anni segnano l’unica volta in cui i livelli di ghiaccio marino sono scesi sotto i 2 milioni di chilometri quadrati da quando i satelliti hanno iniziato a monitorarli nel 1978. «Non si tratta di “un minimo storico”», ha insistito Scambos. «La tendenza al ribasso è molto forte».

Mentre l’Artico è circondato da continenti, l’Antartide è un continente circondato dall’oceano, il che significa che il ghiaccio marino può crescere verso l’esterno, senza restrizioni. Inoltre, il ghiaccio antartico tende a essere più sottile, con picchi maggiori in inverno e diminuzioni più marcate in estate.

Maddalena Ingrao