ANTARTICO. El Niño causerà lo scongelamento irreversibile del Polo Sud

Secondo un’indagine dell’agenzia scientifica del governo australiano, Csiro, “El Niño” provocherebbe un aumento delle temperature sottomarine che provocherebbe lo scioglimento irreversibile delle piattaforme e delle calotte glaciali.

Dopo aver analizzato 31 modelli, l’agenzia australiana ha scoperto che i crescenti cambiamenti di “El Niño” si tradurrebbero in una diminuzione della temperatura delle acque superficiali e un aumento della temperatura delle correnti sottomarine, riporta DW.

«Questa nuova ricerca mostra che un “El Niño” più intenso può accelerare il riscaldamento delle acque profonde della piattaforma antartica, causando uno scioglimento più rapido delle piattaforme e delle calotte glaciali», ha spiegato Wenju Cai, l’autore principale della ricerca condotta da Esperti cinesi e australiani.

“El Niño” e “La Niña”, che provocano rispettivamente condizioni calde e fredde, fanno parte dell’Oscillazione El Niño-Sud, Enso, un fenomeno legato alla temperatura superficiale degli oceani, all’atmosfera e alla pressione e che ha una grande impatto sul clima.

«Si prevede che il cambiamento climatico aumenterà l’entità di Enso, rendendo più forti sia ‘El Niño’ che ‘La Niña’», ha aggiunto Wenju.

Tuttavia, questa ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Nature Climate Change, ha evidenziato che la maggiore variabilità Enso rallenta l’intensità dei venti occidentali lungo la piattaforma antartica.

Come conseguenza di questa ridotta intensità del vento, il movimento dell’acqua è ridotto, con il risultato che le acque calde nell’oceano profondo non sono in grado di risalire, secondo il comunicato del Cairo: «Il riscaldamento attorno ai bordi del ghiaccio marino galleggiante rallenta durante questo processo, rallentando lo scioglimento del ghiaccio marino vicino alla superficie», ha detto Wenjui.

Nel frattempo, Ariaan Purich, uno scienziato del clima la cui ricerca si concentra sulle interazioni accoppiate oceano-atmosfera-ghiaccio marino nell’emisfero australe che ha partecipato alla ricerca, ha affermato che gli effetti dell’aumento della variabilità Enso vanno oltre i rischi meteorologici estremi. «Ciò potrebbe avere ampie implicazioni per il sistema climatico globale, quindi continuare a capire come Enso risponderà ai cambiamenti climatici è un’area critica della ricerca sul clima», ha affermato.

