ANTARTICO. Centomila turisti previsti nel 2023

L’Antartide, unico continente senza popolazione umana nativa, è stato per lungo tempo un luogo per spedizioni scientifiche. Negli ultimi anni le cose sono cambiate con notevole rapidità.

Secondo l’Associazione Internazionale degli Operatori Turistici dell’Antartide, Iaato, questa estate australe si prevede che circa 100.000 turisti arriveranno in Antartide con navi da crociera o voli a lungo raggio. Tale cifra supererebbe il precedente record del 40%. Il monitoraggio in tempo reale di CruiseMapper mostra che le navi da crociera si raggruppano lungo la punta settentrionale del continente, riporta MercoPress.

Esperti, ecologisti antartici e scienziati marini, stanno lanciando l’allarme sull’impatto ambientale di questa crescente presenza umana. Le emissioni medie di CO₂ per passeggero per una vacanza in Antartide sono pari a 3,76 tonnellate, ovvero la stessa quantità di inquinamento da carbonio che l’uomo medio produce in un anno intero.

Altri fattori influenzano l’Antartide in modo più diretto: ogni arrivo di turisti è responsabile in media di 75 tonnellate di perdita di neve, secondo un documento del 2022, poiché la fuliggine nera emessa dalle navi da crociera accelera lo scioglimento assorbendo la luce solare. Gli ecologisti antartici sottolineano i rischi incombenti di fuoriuscite di carburante e di semi di specie non autoctone. Le specie invasive sono il rischio immediato perché la maggior parte del turismo si concentra nelle aree costiere libere dai ghiacci, che presentano la maggiore biodiversità terrestre del continente. Le piante non autoctone diventeranno sempre più tenaci con il riscaldamento del clima.

I protocolli di sterilizzazione e pulizia possono limitare l’impatto potenziale di queste specie invasive e la Iaato ha lavorato con i ricercatori per sviluppare linee guida per i suoi membri. Ma molti osservatori vorrebbero anche vedere dei limiti all’area geografica che i turisti possono visitare, o dei tetti alle visite.

La gestione degli impatti del turismo antartico, tuttavia, è complicata. Nessun governo nazionale controlla l’Antartide, quindi la governance è guidata dal Trattato Antartico, entrato in vigore nel 1961. Stabilire delle regole in Antartide è più simile a gestire tutta la spazzatura spaziale in orbita intorno alla Terra che a regolamentare il turismo a Barcellona, in Spagna, o nell’Isola di Pasqua.

55 entità diverse con interessi geopolitici lavorano, in teoria, tutte insieme per gestire questa enorme parte del globo. I membri del trattato hanno iniziato a considerare gli impatti ambientali del turismo antartico. L’anno scorso hanno approvato una risoluzione non vincolante che vieta la costruzione di strutture permanenti per il turismo e altre attività non governative in Antartide, nella speranza di limitare le visite nell’entroterra. Si sono anche fermati di fronte a politiche che limiterebbero la portata complessiva del turismo. Il numero di arrivi di turisti in Antartide rimane un semplice fattore di ricchezza, una crociera in Antartide può facilmente arrivare a 10.000 dollari, e di inclinazione.

Questo vale in gran parte per il turismo in generale, dato che i viaggi a lungo raggio sono un lusso a disposizione di chiunque abbia abbastanza denaro e il privilegio del passaporto. Sebbene alcune destinazioni popolari come Venezia, in Italia, e Amsterdam, nei Paesi Bassi, stiano cercando di limitare il numero di turisti, questi esempi sono eccezioni a una norma globale. Molti considerano l’Antartide semplicemente diverso, un pezzo di patrimonio naturale che merita una protezione speciale.

La Iaato sostiene che molti viaggiatori torneranno a casa dall’Antartide come ambasciatori della regione, con il nuovo potere di educare e creare cambiamenti positivi, ma molte ricerche testimoniano il contrario. La maggior parte dei turisti intervistati ha dichiarato che l’esperienza non ha cambiato affatto il proprio punto di vista sul cambiamento climatico, mentre il 14% è tornato a casa rassicurato dal fatto che la crisi climatica non era così grave come pensavano in precedenza.

Tuttavia, il conteggio delle tonnellate di carbonio non tiene conto del valore dell’incontro con la bellezza in un luogo che incute timore o dell’avvistamento di qualcosa di veramente selvaggio. Questi elementi intangibili sono l’aritmetica quotidiana della vita in un mondo che si sta riscaldando. Anche se i viaggi in Antartide hanno un’impronta maggiore, la differenza è di scala, non di tipo.

Anna Lotti