AMERICA DEL SUD. Moody’s prevede tempesta economica nel 2023

L’agenzia di rating Moody’s ha avvertito che l’inflazione e il rischio politico mineranno la crescita dell’America Latina fino al 2023, in un contesto di recessione sia a livello globale che nelle principali economie della regione.

Moody’s sostiene che l’attuale crisi della catena di approvvigionamento sta accelerando l’inflazione e deteriorando il potere d’acquisto dei consumatori latinoamericani, il che sta causando un inasprimento della politica monetaria a livello globale e un aumento della volatilità nei mercati finanziari, rivalutazioni degli asset, oltre a un inasprimento delle condizioni di credito, che si traduce in un calo della crescita e della fiducia degli investitori, riporta MercoPress.

«In questo contesto, la qualità del credito delle società non finanziarie e infrastrutturali in America Latina sarà diversa: ci aspettiamo che gli emittenti in Colombia e Messico abbiano una qualità del credito sufficientemente solida per far fronte all’attuale rallentamento della crescita, mentre gli emittenti in Argentina, Brasile, Cile e Perù subiranno un deterioramento della loro qualità del credito», afferma Moody’s.

Secondo l’agenzia di rating, gli squilibri macroeconomici metteranno sotto pressione le società argentine fino al 2023, mentre la forza del margine operativo lordo e la generazione di cassa delle società brasiliane diminuiranno fino al 2023, indebolendo la qualità del credito delle società con rating complessivo, mentre la qualità del credito delle società non finanziarie cilene si deteriorerà fino alla metà del 2023 a causa dell’inflazione e dei tassi di interesse elevati.

Anche in Perù si prevede un deterioramento della qualità del credito, mentre la Colombia dovrebbe mantenere il suo dinamismo economico nonostante lo shock inflazionistico.

Moody’s prevede inoltre una forte liquidità e una bassa dipendenza dai finanziamenti esterni in un contesto di condizioni di credito più rigide a causa del ciclo di rialzi dei tassi di interesse.

«Le banche commerciali della regione hanno storicamente avuto solide riserve di liquidità e un accesso costante ai depositi strutturali (…) Le banche di medie e piccole dimensioni con scadenze del debito nel 2022 dispongono di liquidità e contanti sufficienti per far fronte ai loro obblighi e potrebbero essere in grado di coprire parte del loro fabbisogno di finanziamento attraverso i mercati nazionali», si legge nello studio di Moody’s pubblicato venerdì della scorsa settimana.

Maddalena Ingroia