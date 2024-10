AMERICA DEL SUD. Aumentano le tariffe commerciali da e verso l’Asia

La compagnia di container tedesca Hapag-Lloyd a partire dal prossimo novembre inizierà ad applicare un aumento tariffario generale, GRI, sulle spedizioni dall’Asia alla costa occidentale del Sud America, Messico, America Centrale e Caraibi.

Questo aumento di 2.000 dollari si applicherà a tutte le spedizioni che utilizzano container asciutti da 20 e 40 piedi, inclusi container high cube e reefer non operativi da 40 piedi. Questo GRI rimarrà in vigore fino a nuovo avviso, riporta MercoPress.

Ciò avrà un impatto sulle spedizioni da Cina, Macao, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Singapore, Vietnam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Myanmar, Malesia, Laos e Brunei. Mentre le destinazioni sul bordo del Pacifico sudamericano, Messico, America Centrale e Caraibi, oltre a paesi come Ecuador, Colombia, Perù, Cile, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Giamaica, Honduras, Guatemala, Panama, Venezuela, Porto Rico e Isole Vergini americane.

Allo stesso modo, nella città nord-orientale di Dalian, in Cina, sono state stabilite nuove rotte di spedizione per il Sud America, migliorando la connettività commerciale. Il porto di Dalian, sede del più grande magazzino cinese per la maturazione delle banane, importa frutta da diversi paesi, tra cui l’Ecuador in Sud America. Il porto elabora circa 60.000 TEU all’anno, con le banane che costituiscono il 95% di questo volume. L’inaugurazione di una linea oceanica di container per il Sud America, che collega Colombia ed Ecuador tra gli altri, segna uno sviluppo significativo.

La nuova rotta facilita il trasporto di vari beni, tra cui prodotti chimici e parti di automobili in Sud America, e le importazioni di prodotti agricoli e frutti di mare nella Cina nord-orientale. Questa connessione riduce i tempi di transito di almeno sette giorni, sottolineando il ruolo del porto di Dalian come hub di spedizione internazionale dell’Asia nord-orientale. Il porto collega oltre 300 porti in tutto il mondo in più di 160 paesi e regioni, gestendo oltre 100 rotte di container.

Sono in corso sforzi per sviluppare ulteriori rotte marittime ed espandere la logistica marittima, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di alta qualità dell’economia. Il commercio tra Cina e paesi sudamericani ha visto una crescita, con volumi commerciali significativi segnalati lo scorso anno. La Cina ora commercia con 33 paesi latinoamericani, avendo firmato accordi di libero scambio con molti di loro, tra cui Cile ed Ecuador.

Lucia Giannini

