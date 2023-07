AMBIENTE. Un Globo sempre più bollente

Secondo i dati preliminari dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), il mondo ha appena vissuto la settimana più calda mai registrata (media dal 3 al 9 luglio).

Come riporta Statista, questo segue il giugno più caldo mai registrato. Su scala regionale, sono stati battuti record assoluti di temperatura in tutto il mondo, come mostra la nostra mappa con una selezione non esaustiva dei record nazionali (e/o continentali) stabiliti dal 2017.

I record più recenti sono stati stabiliti in Asia meridionale nei mesi di aprile e maggio 2023, quando un’ondata di caldo eccezionale ha colpito la regione. Sono stati battuti diversi record nazionali, tra cui in Thailandia, 45,4°C, Vietnam, 44,2°C, e Laos, 43,5°C.

Nel frattempo, l’Australia e l’Uruguay hanno eguagliato i loro record nazionali l’anno scorso, rispettivamente con 50,7°C a Onslow e 44,0°C in Florida, mentre il Regno Unito ha visto la colonnina di mercurio superare la barriera dei 40°C nel luglio 2022, riporta BneIntelliNews.

Durante l’estate del 2021, una delle più calde della Terra, Canada, Turchia, Spagna e Italia hanno registrato temperature massime. Il record italiano, 48,8°C a Siracusa, è stato segnalato come la temperatura più alta mai misurata in Europa, anche se è ancora in attesa di certificazione da parte dell’OMM, un processo che può richiedere diversi anni.

In Antartide, un nuovo record è stato raggiunto nel 2020, quando le temperature hanno superato i 18°C alla base Esperanza durante l’estate australe. Un anno prima, il record nazionale francese di 46°C è stato misurato a Vérargues (Hérault), mentre l’ondata di caldo del 2019 ha visto altri record infranti in Europa, come in Belgio, 41,8°C, e Germania, 41,2°C.

Nel 2017, il Pakistan, 53,7°C, e il Kuwait, 53,9°C, hanno registrato la quarta e la terza temperatura più alta mai misurata sulla Terra, come convalidato dall’OMM. Il record mondiale è ancora ufficialmente attribuito a Furnace Creek, nel deserto californiano, con 56,7°C raggiunti nel 1913.

Maddalena Ingrao