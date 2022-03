AMBIENTE. Soluzioni solari per la siccità strozza la California

Sempre più prove suggeriscono che gli Stati Uniti occidentali si trovano ora nella peggiore siccità da almeno 1.200 anni. Le riserve di acqua freatica sono state sovraccaricate in molti luoghi, e l’aridità, gli incendi e la riduzione delle riserve d’acqua stanno rendendo il cambiamento climatico sempre più tangibile. Per proteggere le scorte d’acqua e aumentare l’energia rinnovabile per proteggere il clima viene realizzata quella che è definita la soluzione dei canali solari in California.

Circa 6.500 km di canali trasportano l’acqua a circa 35 milioni di californiani e oltre 2.300 km quadrati di terreno agricolo in tutto lo stato Usa. Coprire questi canali con pannelli solari ridurrebbe l’evaporazione dell’acqua e aiuterebbe a soddisfare gli obiettivi di energia rinnovabile dello stato, riporta The Conversation.

I primi prototipi negli Stati Uniti per entrambi i canali a campata larga e stretta sono ora in sviluppo nella Central Valley della California. I ricercatori dell’Università della California, Merced, sono coinvolti nel progetto. La California è soggetta alla siccità e l’acqua è una preoccupazione costante. Ora, il clima che cambia sta portando tempo più caldo e secco.

Le gravi siccità degli ultimi 10-30 anni hanno prosciugato i pozzi, hanno fatto sì che venissero aumentate le restrizioni idriche. Allo stesso tempo, la California ha ambiziosi obiettivi di conservazione. Lo stato ha un mandato per ridurre il pompaggio delle acque sotterranee, pur mantenendo forniture affidabili per le aziende agricole, le città, la fauna selvatica e gli ecosistemi.

La maggior parte della pioggia e della neve della California cade a nord di Sacramento durante l’inverno, mentre l’80% dell’uso dell’acqua avviene nella California meridionale, soprattutto in estate. Ecco perché i canali serpeggiano attraverso lo stato, è il più grande sistema di questo tipo nel mondo: circa l’1%- 2% dell’acqua che trasportano si perde per evaporazione sotto il sole.

Coprire tutti i canali della California con pannelli solari permetterebbe di risparmiare più di 250 miliardi di litri di acqua all’anno riducendo l’evaporazione. È abbastanza per irrigare terreno agricolo e soddisfare le esigenze idriche residenziali di più di 2 milioni di persone. Concentrando le installazioni solari su terreni già utilizzati, invece di costruirli su terreni non sviluppati, questo approccio aiuterebbe la California a raggiungere i suoi obiettivi di gestione sostenibile delle risorse idriche e terrestri.

L’ombreggiamento dei canali della California con pannelli solari genererebbe quantità sostanziali di elettricità. Le stime mostrano che potrebbe fornire circa 13 gigawatt di capacità di energia rinnovabile, che è circa la metà delle nuove fonti che lo stato deve aggiungere per raggiungere i suoi obiettivi di elettricità pulita: 60% da fonti senza carbonio entro il 2030 e 100% rinnovabile entro il 2045.

L’installazione di pannelli solari sui canali rende entrambi i sistemi più efficienti. I pannelli solari ridurrebbero l’evaporazione dai canali, specialmente durante l’estate. E poiché l’acqua si riscalda più lentamente della terra, l’acqua del canale che scorre sotto i pannelli potrebbe raffreddarli, aumentando la produzione di elettricità fino al 3%.

Queste tettoie potrebbero anche generare elettricità localmente in molte parti della California, abbassando sia le perdite di trasmissione che i costi per i consumatori. La combinazione dell’energia solare con l’immagazzinamento delle batterie può aiutare a costruire microgriglie nelle aree rurali e nelle comunità poco servite, rendendo il sistema energetico più efficiente e resiliente. Questo attenuerebbe il rischio di perdite di energia dovute a condizioni meteorologiche estreme, errori umani e incendi.

Si stima che il costo per attraversare i canali con pannelli solari sarà più alto che costruire sistemi montati a terra, am a conti fatti i ricercatori hanno trovato che che i canali solari erano un investimento migliore e fornivano elettricità che costava meno durante la vita delle installazioni solari. E questo prima di prendere in considerazione i benefici per la salute umana del miglioramento della qualità dell’aria e della riduzione delle emissioni di gas serra.

Maddalena Ingrao