AMBIENTE. Pechino si tutela dai blackout tornando al carbone

Secondo un nuovo rapporto, nella seconda metà del 2022 la Cina ha approvato il maggior numero di nuove capacità di carbone degli ultimi otto anni, in controtendenza rispetto alle autorità mondiali che si impegnano a rafforzare la sicurezza energetica.

La nuova capacità di carbone pianificata è cresciuta di 77 gigawatt nei sei mesi fino a dicembre, portando la linea di progetti di carbone in fase di pre-costruzione a 250 GW, secondo il think tank sui cambiamenti climatici E3G. Questo rappresenta il 72% dei progetti in fase di pre-costruzione a livello globale, riporta Nikkei.

I nuovi dati del più grande emettitore di carbonio, ha osservato E3G, sono in contrasto con quelli del resto del mondo, dove la nuova capacità di produzione di energia a carbone proposta è scesa dell’84% dalla firma dell’Accordo di Parigi nel 2015, a 97 GW a gennaio 2023.

«La Cina ha perso la sua posizione di leadership a causa della ricaduta del carbone», ha dichiarato E3G. «Il resto del mondo ha accelerato il passo; ora la Cina viene lasciata indietro».

Dopo che l’anno scorso il Paese ha dovuto far fronte a carenze di energia elettrica, Pechino ha promesso di utilizzare il carbone per assicurarsi di avere elettricità a sufficienza.

«Dobbiamo liberare il ruolo del carbone come principale fonte di energia, aumentare la capacità di produzione di carbone, incrementare il supporto per la generazione di energia e la fornitura di calore e garantire una normale fornitura di energia», ha detto il premier uscente Li Keqiang nella sua relazione finale sul lavoro del governo la scorsa settimana all’Assemblea nazionale del popolo.

Il carbone è considerato una fonte di energia affidabile, ma sporca. Il nuovo aumento della capacità di carbone pianificata sembra essere una risposta all’ondata di caldo record della scorsa estate.

Le temperature soffocanti hanno aumentato la domanda di aria condizionata e hanno causato problemi alla rete elettrica, interrompendo a volte le forniture alle fabbriche. Nella provincia centrale del Sichuan si sono verificati gravi blackout e molte altre regioni del Paese hanno registrato interruzioni di corrente a seguito della limitata produzione di carbone nel 2021.

A seguito delle interruzioni del 2021, il governo ha introdotto misure per aumentare le quote di produzione delle miniere di carbone. Ciò ha portato a una produzione record di 4,496 miliardi di tonnellate di carbone lo scorso anno, con un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Quest’anno si prevede un’ulteriore espansione della produzione.

Questa ricerca di energia più affidabile si scontra con gli obiettivi ecologici di Pechino sotto il presidente Xi Jinping.

Sebbene il carbone rimanga un elemento centrale del suo sistema energetico, la Cina sta attivamente diversificando le sue fonti.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’anno scorso il Paese ha generato il 56,2% dell’elettricità utilizzando combustibili fossili, rispetto al 63% del 2021. La «capacità a carbone a bassissime emissioni» della Cina ha raggiunto i 1.050 GW, mentre la capacità di energia rinnovabile è stata di 1.200 GW, quasi raddoppiata rispetto a cinque anni prima.

Nel settembre 2021 la Cina ha annunciato l’intenzione di non finanziare più le centrali a carbone all’estero e il Presidente Xi si è impegnato a raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030, per poi arrivare a emissioni nette zero entro il 2060.

Sebbene la transizione verso fonti energetiche pulite sia stata definita una priorità nel 14° piano quinquennale del Partito Comunista Cinese, annunciato nel 2021, e si siano registrati rapidi progressi nello scalare le energie rinnovabili, il Paese ha continuato a costruire nuove centrali a carbone per soddisfare la variabilità della domanda, dicono gli analisti.

L’anno scorso la Cina ha costruito 50 GW di nuove centrali a carbone, di cui 41 GW negli ultimi sei mesi, in netto contrasto con i Paesi dell’Unione Europea, che hanno interrotto la costruzione di nuove centrali a carbone dal 2019.

Un’impennata continua nella costruzione di nuove centrali a carbone, avverte il rapporto E3G, caricherebbe «l’economia cinese di asset incagliati, minerebbe la sua leadership globale nella diffusione delle energie rinnovabili e metterebbe in discussione la credibilità dei suoi impegni sul clima».

