AMBIENTE. Nei Balcani prosperano ancora le centrali a carbone

Sei anni dopo che i Balcani occidentali sono stati obbligati a rispettare i nuovi standard di inquinamento atmosferico, le centrali elettriche a carbone nella regione continuano a rilasciare livelli nocivi di inquinanti.

Secondo l’ultimo rapporto Comply or Close dell’ente di controllo ambientale Cee Bankwatch, lo studio rivela che le emissioni di anidride solforosa (SO2) da queste centrali sono aumentate nel 2023 rispetto all’anno precedente, mentre le emissioni di polvere e ossidi di azoto (NOx) sono rimaste costantemente elevate.

Secondo Bankwatch, nel 2023, le emissioni totali di SO2 dalle centrali incluse nei piani nazionali di riduzione delle emissioni (NERP) di Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia sono state 5,7 volte superiori a quelle consentite, superando i livelli osservati nel 2022.

“La situazione rimane spaventosa”, afferma il rapporto, Comply or Close, “sei anni di violazioni legali mortali da parte delle centrali a carbone dei Balcani occidentali”. Evidenzia che le emissioni non sono diminuite in modo significativo da quando è scaduta la scadenza per la conformità nel 2018, riporta BneIntelliNews.

Si è registrata negli anni, la mancanza di volontà politica tra i governi della regione di agire per chiudere vecchie centrali elettriche altamente inquinanti o aggiornarle per soddisfare gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Nonostante l’implementazione di alcune misure di controllo dell’inquinamento, le centrali elettriche della regione non hanno compiuto progressi significativi nella riduzione delle emissioni nocive. Le centrali a carbone della Serbia sono state le più grandi emittenti di SO2 in termini assoluti, con 296.011 tonnellate, seguite dalla Bosnia con 181.807 tonnellate.

Né gli sforzi per installare apparecchiature per ridurre le emissioni hanno avuto successo. Il peggior trasgressore in termini assoluti è stata la centrale elettrica di Ugljevik in Bosnia, che ha rilasciato 97.189 tonnellate di SO2 nel 2023. Nonostante il suo gestore, una sussidiaria di Elektroprivreda Republike Srpska, abbia speso 85 milioni di euro per un’unità di desolforazione finanziata da un prestito della Japan International Cooperation Agency, l’unità non funziona correttamente a causa di problemi tecnici, divenendo di fatto un peso economico.

Allo stesso modo, la Kostolac B in Serbia ha visto le sue emissioni di SO2 aumentare di quasi 5,8 volte rispetto al limite legale nel 2023, invertendo un breve periodo di miglioramento nel 2021. L’unità di desolforazione di questa centrale, finanziata da China Eximbank e installata dalla China Machinery Engineering Corporation, è sottoutilizzata o ha prestazioni insufficienti.

Le emissioni di polvere nella regione hanno registrato solo una leggera diminuzione nel 2023, a circa 1,75 volte i livelli consentiti, rispetto a 1,8 volte nel 2022. Kosovo, Bosnia e Macedonia del Nord hanno nuovamente superato i loro limiti nazionali di polvere. Kosova B2 in Kosovo è stato il più alto emettitore di polvere in assoluto, rilasciando 3.798 tonnellate nel 2023, ovvero 9,2 volte la quantità consentita dal NERP del Kosovo.

Per le emissioni di NOx, Kosovo e Bosnia hanno superato i loro limiti, uniti dalla Serbia nel 2023. Il rapporto attribuisce ciò alla mancanza di investimenti nella riduzione di NOx e alla diminuzione annuale limiti per NOx nei NERP. Il Kosovo ha emesso 2,73 volte il suo limite nazionale di NOx.

La Segreteria della Comunità dell’Energia ha preso provvedimenti in risposta a queste violazioni, avviando procedure di risoluzione delle controversie contro Bosnia, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia.

Il 16 settembre, il giorno prima della pubblicazione del rapporto, il ministro dell’Ambiente e della Pianificazione territoriale della Macedonia del Nord Izet Mexhiti ha lasciato intendere che il paese potrebbe posticipare la scadenza per l’eliminazione graduale del carbone di 20 anni, estendendola al 2050.

Il rapporto sottolinea l’urgente necessità per i Balcani occidentali di onorare gli impegni assunti ai sensi della direttiva sui grandi impianti di combustione e di adottare misure concrete per ridurre l’inquinamento atmosferico: ”I governi dei Balcani occidentali devono finalmente iniziare a governare e smettere di consentire alle utility energetiche di estendere all’infinito le proprie scadenze”, afferma.

Nel frattempo, tuttavia, i governi stanno ancora cercando di costruire una nuova capacità di energia a carbone. Kostolac B3 in Serbia ha iniziato le operazioni di prova ad agosto. I piani per diverse altre nuove centrali a carbone sono stati abbandonati, ma secondo Bankwatch anche la Republika Srpska della Bosnia sta ancora pianificando due nuovi impianti: Ugljevik III e Gacko II.

Anna Lotti

