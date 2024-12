AMBIENTE. L’inquinamento turistico aumenta i livelli di carbonio

Le crescenti emissioni globali del turismo sono guidate quasi interamente da 20 paesi e gli sforzi per frenare la tendenza non stanno funzionando. Questa è la scoperta principale di una ricerca pubblicata su Nature Communications.

La ricerca, ripresa da The Conversation, riunisce più set di dati, inclusi quelli pubblicati direttamente da 175 governi in 11 anni, dal 2009 al 2020; utilizza il quadro di “misurazione del turismo sostenibile” approvato dalle Nazioni Unite e attinge ai dati sulla spesa turistica e sull’intensità delle emissioni dai conti nazionali.

I risultati rivelano gravi sfide future, dato il contesto più ampio. Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente segnala che è necessaria una riduzione del 42% delle attuali emissioni globali complessive entro il 2030 e del 57% entro il 2035. In caso contrario, l’obiettivo dell’accordo di Parigi di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi andrà perso.

Ma le emissioni globali del turismo sono cresciute al doppio del tasso dell’economia globale; lo studio rivela che tra il 2009 e il 2019 le emissioni sono aumentate del 40%, passando da 3,7 gigatonnellate (7,3% delle emissioni globali) nel 2009 a 5,2 gigatonnellate (8,8% delle emissioni globali) nel 2019.

Mentre le emissioni turistiche globali sono diminuite drasticamente nel 2020-2021 a causa del COVID-19, il rimbalzo ai livelli pre-pandemia è stato rapido. Le emissioni legate al turismo sono aumentate a un tasso annuo del 3,5% dal 2009 al 2019. In confronto, la crescita economica globale in generale in quel periodo è stata dell’1,5% annuo. Se questo tasso di crescita continua, le emissioni turistiche globali raddoppieranno nei prossimi due decenni.

L’intensità di carbonio della spesa turistica è superiore del 30% rispetto alla media dell’economia globale e quattro volte superiore rispetto al settore dei servizi. Il principale motore dell’aumento delle emissioni è l’elevata crescita della domanda turistica. L’impronta di carbonio in rapida espansione deriva prevalentemente dall’aviazione (21%), dall’uso di veicoli alimentati a benzina e gasolio (17%) e da servizi come la fornitura di elettricità (16%).

La ricerca ha rivelato allarmanti disuguaglianze nella crescita delle emissioni tra i paesi. Gli Stati Uniti, la Cina e l’India hanno rappresentato il 60% della crescita delle emissioni turistiche tra il 2009 e il 2019. Entro il 2019, questi tre paesi da soli erano responsabili del 39% delle emissioni turistiche globali totali.

Tre quarti delle emissioni totali del turismo globale sono prodotte da soli 20 paesi, mentre il restante 25% è suddiviso tra 155. Sorprendentemente, ora c’è una differenza di cento volte nelle impronte turistiche pro capite tra i paesi che viaggiano di più e quelli che viaggiano di meno.

Dei primi 20, gli Stati Uniti (come destinazione estera, così come i suoi cittadini in viaggio) hanno avuto la più grande impronta di carbonio del turismo nel 2019: quasi 1 gigatonnellata. Sono stati responsabili del 19% dell’impronta di carbonio del turismo globale totale, crescendo a un tasso annuo del 3,2%.

Nel 2019, l’impronta di carbonio del turismo degli Stati Uniti era equivalente a 3 tonnellate per residente, classificandosi al 12° posto a livello mondiale tra i paesi con le più alte emissioni turistiche pro capite.

Come destinazione, il Regno Unito si è classificato al 7° posto a livello mondiale, con 128 megatonnellate (2,5% del totale). Nel 2019, i residenti del Regno Unito hanno prodotto 2,8 tonnellate di emissioni a persona, classificandosi al 15° posto a livello mondiale.

L’impronta di carbonio del turismo australiano si è classificata al 14° posto a livello mondiale (82 megatonnellate). L’impronta di carbonio del turismo pro capite per residente nel 2019 è stata di 3,4 tonnellate (8° a livello mondiale). Ciò sottolinea le elevate emissioni causate dai viaggi aerei a lungo raggio per i viaggi internazionali in entrata e in uscita.

Nel 2019, l’impronta di carbonio del turismo pro capite della Nuova Zelanda è stata di 3,1 tonnellate per residente (10° a livello mondiale). Come l’Australia, la dipendenza dai viaggi internazionali a lungo raggio è un problema che non può essere ignorato.

Per la prima volta in assoluto, la Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29) di quest’anno ha incluso il turismo: UN Tourism ha riconosciuto che il turismo ora contribuisce all’8,8% delle emissioni globali totali. Ha riferito che la COP29 “segna un punto di svolta, quando l’ambizione incontra l’azione e la visione si trasforma in impegno […] per una trasformazione positiva per un futuro migliore per il nostro pianeta”.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/