AMBIENTE. L’estate più calda in Europa da 500 anni

Il Centro di ricerca della Commissione europea ha riferito che due terzi del continente europeo sono minacciati dalla siccità, la peggiore “da almeno 500 anni”.

Secondo il rapporto, il 47% dell’Europa è in condizioni di allarme, con un evidente deficit di umidità del suolo. Un altro 17% si trova in stato di allerta, in cui la vegetazione è colpita. La scarsità di pioggia e le ondate di calore che si sono susseguite a partire da maggio hanno influito sugli scarichi dei fiumi e sui livelli delle acque.

«La grave siccità che ha colpito molte regioni europee dall’inizio dell’anno si è ulteriormente estesa e aggravata all’inizio di agosto», si legge nel rapporto. Le condizioni di siccità hanno già influito sul trasporto fluviale, sulla produzione di energia e sui raccolti di alcune colture in Europa. I bassi livelli d’acqua hanno costretto i trasportatori a ridurre i carichi sulle vie d’acqua come il Reno. La riduzione dei volumi d’acqua ha avuto ripercussioni negative anche sul settore energetico, sia per la produzione di energia idroelettrica che per i sistemi di raffreddamento di altre centrali elettriche.

Le colture estive ne hanno risentito, con rese del mais nel 2022 inferiori del 16% rispetto alla media dei cinque anni precedenti e rese di soia e girasoli in calo rispettivamente del 15% e del 12%.

«L’umidità del suolo e lo stress della vegetazione sono entrambi gravemente colpiti», si legge nel rapporto, che elenca oltre una dozzina di Paesi in cui il rischio di siccità è aumentato, tra cui Germania, Francia e Gran Bretagna: «Il resto dell’Europa, già colpita dalla siccità, mantiene condizioni di grave siccità», secondo il rapporto.

Secondo il rapporto, le regioni in cui le condizioni si stanno deteriorando maggiormente sono quelle già colpite dalla siccità nella primavera del 2022, tra cui l’Italia settentrionale, la Francia sud-orientale e alcune aree dell’Ungheria e della Romania.

I ricercatori prevedono che le condizioni nella regione euromediterranea occidentale saranno probabilmente più calde e secche del normale fino a novembre.

Anche la Gran Bretagna dovrà continuare a gestire con attenzione le risorse idriche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per soddisfare le proprie esigenze dopo l’estate più secca degli ultimi 50 anni, ha annunciato martedì il National Drought Group.

Secondo il gruppo, composto da funzionari governativi, aziende idriche e organizzazioni ambientaliste, l’acqua è sufficiente per tutte le esigenze essenziali delle famiglie e delle aziende. Dieci delle 14 aree dell’Agenzia per l’Ambiente in Inghilterra sono ora in stato di siccità.

Maddalena Ingrao