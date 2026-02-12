AMBIENTE. L’Emisfero Australe brucia, nonostante La Niña

Dall’Argentina all’Australia al Sudafrica, un caldo record e violenti incendi stanno devastando l’emisfero australe all’inizio del 2026, con gli scienziati che prevedono temperature ancora più estreme – e forse un altro picco annuale globale – dopo tre degli anni più caldi mai registrati.

A gennaio, una coltre di calore da record ha avvolto l’Australia, portando le temperature a quasi 50 °C (122 °F), mentre il caldo e incendi catastrofici hanno colpito parti del Sud America, incendiando zone remote della Patagonia argentina e uccidendo 21 persone nelle città costiere del Cile. Inoltre, il Sudafrica sta vivendo i peggiori incendi degli ultimi anni, riporta Reuters.

Gli estremi si verificano nonostante il mondo rimanga sotto l’influenza rinfrescante di una debole La Niña, un ciclo climatico caratterizzato da acque più fredde nel Pacifico centrale e orientale iniziato nel dicembre 2024. Nonostante questo fattore moderatore, le temperature stanno raggiungendo livelli record in diverse località.

“Ciò significa che l’effetto del cambiamento climatico causato dall’uomo sta prevalendo sulla variabilità naturale”, ha affermato il climatologo Theodore Keeping dell’Imperial College di Londra e della collaborazione di ricerca internazionale World Weather Attribution, specializzato nella ricerca sugli incendi boschivi e sul caldo estremo. “Mentre passiamo a una fase neutra o addirittura a El Niño, ci aspettiamo che l’incidenza di eventi di caldo estremo in tutto il mondo venga ulteriormente amplificata”, ha aggiunto Keeping.

El Niño ha in genere l’effetto opposto a La Niña, riscaldando il Pacifico centrale e orientale e aumentando le temperature globali. Secondo Adam Scaife, responsabile delle previsioni a lungo termine presso il servizio meteorologico e climatico nazionale del Regno Unito, quest’anno si prevede una temperatura di circa 1,46 °C superiore ai livelli preindustriali, il che lo renderebbe il quarto anno consecutivo a superare gli 1,4 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Il trattato internazionale sul clima del 2015, noto come Accordo di Parigi, mirava a mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. “Se un El Niño di grandi dimensioni dovesse svilupparsi rapidamente nel 2026, è ancora possibile che il 2026 possa essere un anno record”, ha affermato Scaife. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha dichiarato il mese scorso che gli ultimi tre anni sono stati i più caldi mai registrati.

Sebbene la maggior parte degli incendi boschivi sia causata dall’attività umana, sono anche una componente naturale di molti ecosistemi. Il caldo persistente, la siccità e le temperature estreme, tuttavia, stanno trasformando incendi un tempo gestibili in eventi sempre più incontrollabili e distruttivi.

Molti ecosistemi non sono adattati a condizioni così calde e secche, il che consente agli incendi di crescere e intensificarsi, causando spesso danni permanenti.

Gli incendi che hanno bruciato il Parco Nazionale Los Alerces in Argentina illustrano il cambiamento, secondo la meteorologa Carolina Vera del Centro per la Ricerca Oceanica e Atmosferica dell’Università di Buenos Aires. Il parco, patrimonio mondiale dell’UNESCO, ospita alberi che hanno vissuto più di 3.000 anni.

Le autorità locali hanno stabilito che l’incendio è stato causato da un fulmine. Inizialmente l’incendio era sotto controllo. Ma Vera ha affermato che un’ondata di calore e forti venti hanno fatto sì che si estendesse per circa 20 km in un solo giorno, il che lo ha reso il peggiore incendio boschivo degli ultimi due decenni.

La regione è colpita dalla siccità dal 2008. Le temperature durante le prime due settimane di gennaio erano di circa 6 °C superiori alla norma. “Questi incendi si estinguevano da soli e facevano parte delle dinamiche naturali della foresta”, ha detto Vera. “Questo è un esempio di come il cambiamento climatico possa alterare un incendio naturale, perché sembrava essere causato da un fulmine”, ha detto Vera.

Non ci sono città in quella zona remota. Gli incendi sono scoppiati nella parte meridionale del vicino Cile verso la fine di gennaio e si sono estesi all’area metropolitana di Concepcion, la terza area metropolitana più grande del paese, distruggendo centinaia di case e uccidendo 21 persone nelle comunità costiere. Gli incendi hanno rispecchiato i recenti disastri in luoghi come Los Angeles, Athene e l’isola hawaiana di Maui.

Il caldo record nell’Australia sud-orientale ha anche alimentato i peggiori incendi del paese dalla mortale stagione 2019-2020, quando morirono 33 persone. Inoltre, secondo i funzionari, la stagione degli incendi 2025-2026 è stata la più grave in Sudafrica degli ultimi dieci anni, uccidendo la fauna selvatica e colpendo destinazioni turistiche come Mossel Bay e Franschhoek.

L’emisfero australe si è riscaldato di circa 0,15-0,17 °C ogni decennio dagli anni ’70, rispetto agli 0,25-0,30 °C dell’emisfero settentrionale, in gran parte perché i suoi vasti oceani assorbono il calore più lentamente e a causa dello scioglimento delle acque antartiche. Tuttavia, le masse continentali meridionali si stanno riscaldando a ritmi simili a quelli settentrionali, e il contrasto tra il riscaldamento del suolo e il raffreddamento delle acque di scioglimento può intensificare i modelli meteorologici, portando a ondate di calore prolungate, siccità o inondazioni.

Mantenere tale adattamento è fondamentale, includendo la gestione della vegetazione vicino alle città da parte delle autorità e lo sviluppo di piani di evacuazione efficaci, e l’utilizzo di materiali ignifughi da parte dei costruttori.

Gli incendi boschivi stanno causando danni economici crescenti. Un rapporto del 2026 del broker assicurativo Aon stimava le perdite globali assicurate per incendi boschivi a 42 miliardi di dollari nel 2025, in aumento rispetto a una media di 4 miliardi di dollari all’anno tra il 2000 e il 2024. Gli incendi di Los Angeles dello scorso anno sono stati i più costosi mai registrati. Swiss Re, la seconda compagnia di riassicurazione al mondo, ha scoperto che prima del 2015 gli incendi boschivi rappresentavano circa l’1% delle perdite assicurate globali dovute a calamità naturali, mentre ora ne rappresentano il 7%, con perdite economiche legate agli incendi in aumento di circa 170 milioni di dollari all’anno dal 1970.

Maddalena Ingroia

