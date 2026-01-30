AMBIENTE. Le perforazioni petrolifere nelle riserve dell’Alaska possono andare avanti 

ConocoPhillips Alaska può procedere con un programma di esplorazione di petrolio e gas in una parte di una vasta riserva petrolifera nello stato dopo che un giudice federale ha respinto la richiesta di interruzione avanzata dagli oppositori del progetto.

La giudice Sharon Gleason della Corte Distrettuale degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di gruppi ambientalisti e di un gruppo affiliato agli Iñupiat che cercavano di interrompere il programma di esplorazione pianificato da ConocoPhillips Alaska nella National Petroleum Reserve-Alaska fino alla risoluzione del ricorso legale presentato dai gruppi contro l’autorizzazione del programma da parte dell’U.S. Bureau of Land Management, riporta AP.

I gruppi hanno affermato che il governo federale ha analizzato in modo improprio il programma di perforazione. La società, nel frattempo, ha affermato che il programma era indispensabile per preservare i suoi diritti di locazione.

Gleason ha affermato nella sua ordinanza che i gruppi non hanno dimostrato di avere “giuste possibilità di successo” nel merito delle loro rivendicazioni.

La decisione arriva dopo che una piattaforma di perforazione mobile che la società aveva pianificato di utilizzare come parte del suo programma si è ribaltata nella tundra innevata, vicino a un’infrastruttura petrolifera e del gas esistente, durante il trasporto la scorsa settimana. Gli avvocati della società, in un documento depositato in tribunale, hanno affermato che l’incidente non avrebbe ostacolato i piani generali di ConocoPhillips Alaska e che sarebbe stata utilizzata una piattaforma di perforazione sostitutiva.

La riserva petrolifera, che copre un’area all’incirca delle dimensioni dell’Indiana, sul versante settentrionale dell’Alaska, è stata al centro di una spinta più aggressiva allo sviluppo di petrolio e gas nello stato, sostenuta dal presidente Donald Trump e dai repubblicani del Congresso. Una legge approvata lo scorso anno prevede almeno cinque vendite di locazione nella riserva in un periodo di 10 anni. L’ultima vendita di locazione si è tenuta nel 2019.

A fine novembre, il Bureau of Land Management ha approvato un programma proposto da ConocoPhillips Alaska che includeva rilievi sismici volti a contribuire all’identificazione delle riserve di petrolio e gas e prevedeva la perforazione di quattro pozzi esplorativi. La causa, intentata da Sovereign Iñupiat for a Living Arctic, dal Center for Biological Diversity e dalla Wilderness Society, sostiene che il processo relativo alla domanda presentata dall’azienda e alla sua successiva approvazione sia stato poco trasparente e affrettato.

A dicembre, l’agenzia federale per la gestione del territorio ha emesso un’approvazione rivista, che a suo dire teneva conto dei recenti cambiamenti, tra cui l’adozione da parte dell’amministrazione Trump di un piano che avrebbe riaperto la maggior parte della riserva alla locazione. I gruppi che hanno intentato la causa hanno dichiarato in un atto giudiziario che l’approvazione rivista non rispondeva alle loro preoccupazioni.

Le attività si svolgerebbero nei pressi degli attuali sviluppi di ConocoPhillips Alaska, tra cui il grande progetto petrolifero Willow, approvato dall’amministrazione Biden nel 2023 e attualmente in fase di sviluppo, hanno affermato i gruppi.

Hanno affermato che il programma pianificato potrebbe danneggiare le aree di habitat di caribù e uccelli e hanno citato la necessità di trovare un equilibrio tra il consentire attività legate al petrolio e al gas e la protezione delle risorse sul territorio. La riserva petrolifera offre una vasta gamma di habitat, tra cui tundra, zone umide, fiumi e laghi. Milioni di uccelli migratori nidificano e si nutrono nella riserva, che ospita anche animali selvatici come caribù, orsi polari e volpi artiche.

Tuttavia, Gleason ha affermato che il Bureau of Land Management non è tenuto a “prevenire tutti gli impatti sulle risorse di superficie” nella riserva. Ha affermato che l’agenzia “ha condotto un’analisi ragionevolmente approfondita degli impatti del programma invernale sulla tundra nell’area del progetto su vari tipi di vegetazione”. Ha anche affermato che l’agenzia, nella sua analisi, ha evidenziato le misure di mitigazione pianificate.

La causa cita come imputati il ​​Dipartimento degli Interni, il Bureau of Land Management e alti funzionari dell’agenzia, tra cui il Segretario degli Interni Doug Burgum. ConocoPhillips Alaska si è costituita parte interveniente a sostegno delle azioni del governo.

Ian Dooley, avvocato di Earthjustice che rappresenta i querelanti, ha dichiarato in una nota che la decisione di Gleason non pone fine alla contestazione dei suoi clienti al programma di esplorazione. Ha definito “notevole” il fatto che il Bureau of Land Management non abbia interrotto di propria iniziativa il progetto per determinare la causa del crollo della piattaforma petrolifera della scorsa settimana.

La “mancanza di azione da parte dell’agenzia è coerente con il processo frettoloso che ha dato priorità all’estrazione rispetto alla protezione dello straordinario ambiente della Riserva e delle persone che vi abitano e la utilizzano”, ha affermato.

ConocoPhillips Alaska, in una dichiarazione, ha affermato di accogliere con favore la decisione e di non vedere l’ora di “consolidare la nostra esperienza nell’esplorazione e nello sviluppo responsabile delle risorse dell’Alaska in modi che vadano a beneficio di tutti gli abitanti”.

Anna Lotti

