AMBIENTE. La NASA scopre nuovi inquinamenti di Metano dalla spazio

Uno strumento orbitale della Nasa ha rilevato grandi emissioni mondiali di metano; le “super-emittenti” sono state individuate in Paesi come il Turkmenistan e l’Iran.

«Da quando è stato installato a luglio a bordo della Stazione spaziale internazionale, il dispositivo, chiamato spettrometro a immagini, ha individuato più di 50 “superemettitori” di metano in Asia centrale, Medio Oriente e Stati Uniti sudoccidentali», ha dichiarato la Nasa a fine ottobre. Il metano fuoriesce comunemente da impianti petroliferi e di gas e da grandi discariche.

Esempi di super-emettitori di metano scoperti dallo spettrometro sono stati presentati dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, poco prima che si diffondesse la notizia che l’UE sembra destinata a non mantenere la promessa di ridurre le emissioni di metano del 30% entro il 2030.

Tra i super-emettitori, un gruppo di 12 pennacchi provenienti da infrastrutture petrolifere e del gas in Turkmenistan, con alcuni pennacchi che si estendono per oltre 32 km. Gli scienziati hanno stimato che i pennacchi emettono complessivamente metano a una velocità di 50.400 chilogrammi all’ora. Tale velocità rivaleggia con il picco di flusso dell’esplosione del 2015 del giacimento di gas Aliso Canyon, vicino a Los Angeles, registrato come uno dei più grandi rilasci accidentali di metano nella storia degli Stati Uniti.

Altri due grandi emittenti sono stati un giacimento petrolifero nel Nuovo Messico e un complesso di trattamento dei rifiuti in Iran, che hanno emesso complessivamente quasi 29.000 chilogrammi di metano all’ora. I funzionari del JPL hanno dichiarato che nessuno dei due era noto agli scienziati prima di questa ultima ricerca.

Il filmato iraniano mostra un pennacchio di metano che si innalza per almeno 4,8 km da una grande discarica a sud di Teheran. Il metano è un sottoprodotto della decomposizione nelle discariche.

Rispetto alla CO2, che rimane nell’atmosfera per secoli, il metano rimane solo per circa un decennio. La riduzione delle emissioni di metano ha quindi un’influenza più immediata sul riscaldamento globale.

La Nasa ha dichiarato che EMIT potrebbe scoprire centinaia di super-emettitori di metano prima che la sua missione, della durata di un anno, finisca.

Maddalena Ingrao