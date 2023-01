AMBIENTE. Il 2022 ha messo in luce che sta per nascere l’era delle grandi catastrofi

Secondo un articolo pubblicato su Newsweek: «Quello che verrà è peggio dello scenario peggiore per il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico globale non è più un problema futuro, ma un fenomeno pericoloso, più frequente e più grave, che richiede investimenti più oculati e preparazione per eventi estremi su larga scala che nemmeno gli scienziati possono prevedere».

Così il professor emerito dell’American Wesleyan University, Gary Yohe, ha esordito nell’articolo di “Newsweek”. Yohe ha sottolineato come quest’anno il mondo sia stato testimone di alcuni dei peggiori disastri della storia moderna avvenuti a causa dell’influenza umana, e non è previsto che si fermerà a questo punto.

Quello che sappiamo ora, secondo Yohe, è che ciò che verrà sarà peggiore di quanto possiamo prevedere basandoci solo sui dati esistenti e che il danno, sia in termini di ricchezza che di vite umane, sarà di un’entità inimmaginabile.

«Coloro che non se ne rendono conto dovrebbero chiedere a coloro che vivono nelle colline settentrionali della California, nelle valli di Houston, nel Nuovo Galles del Sud e Riverina in Australia, o nella provincia di Henan in Cina che sono diventati loro estranei», ha detto.

Il Professore ha avvertito che l’umanità sembra ingannata o inconsapevole delle ripercussioni delle sue azioni mentre passa da un fenomeno climatico estremamente pericoloso a un altro, e anche durante la transizione di queste persone a forti ondate di calore, incendi boschivi, siccità e forti uragani, sembra che molti ignorano la gravità della situazione o la negano, e in realtà l’acquisto di una nuova casa può sembrare a prima vista un investimento con gravi conseguenze.

Yohe ha sottolineato che chi comprende quanto sta accadendo si rende conto che, con l’anno 2022 appena trascorso, non c’è speranza che le cose tornino di nuovo alla normalità, e chi lo sta sperando è sciocco, poiché ci si aspetta che le cose continuino a deteriorarsi, non il contrario, secondo il professore universitario.

Ha sottolineato che le persone sottovalutano le conseguenze del cambiamento climatico quando prendono decisioni importanti per la loro vita, evidenziando la definizione di rischio come la probabilità di un evento moltiplicata per le conseguenze che ne possono derivare.

Ha concluso affermando che se non prendiamo in considerazione la possibilità di catastrofi estreme, stiamo tutti ignorando la nostra responsabilità di fronte al cambiamento climatico che sta avvenendo.

Graziella Giangiulio