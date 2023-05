AMBIENTE. I laghi del mondo si sono ridotti di miliardi di litri all’anno

Le temperature più calde dei cambiamenti climatici e la deviazione dell’acqua da parte della società hanno ridotto i laghi del mondo dall’inizio degli anni ’90, secondo un nuovo studio.

Un attento esame di quasi 2.000 dei laghi più grandi del mondo ha rilevato che stanno perdendo circa 21.500 miliardi di litri all’anno. Ciò significa che dal 1992 al 2020 il mondo ha perso l’equivalente alla quantità di acqua utilizzata dagli Stati Uniti in un intero anno nel 2015, riporta AP.

Anche i laghi delle aree con maggiori precipitazioni si stanno riducendo. Secondo uno studio pubblicato giovedì scorso sulla rivista Science, ciò è dovuto sia a un’atmosfera più assetata, dovuta all’aria più calda che risucchia più acqua per evaporazione, sia a una società assetata che dirotta l’acqua dai laghi all’agricoltura, alle centrali elettriche e alle forniture di acqua potabile.

Gli autori hanno citato anche una terza ragione, definita più naturale, per cui l’acqua si sta riducendo a causa dei cambiamenti nell’andamento delle precipitazioni e del deflusso dei fiumi, ma anche questa potrebbe avere una componente di cambiamento climatico. Secondo lo studio, questa è la causa principale per cui il lago iraniano Urmia perde circa 1,05 trilioni di litri all’anno.

Il declino dei laghi non significa che improvvisamente i luoghi rimarranno senza acqua potabile, ma potrebbe portare a una maggiore competizione per l’acqua del lago, che viene utilizzata anche per l’energia idroelettrica e per attività ricreative come la nautica, hanno detto gli autori dello studio.

La sottrazione di acqua dai laghi, una causa diretta della contrazione da parte dell’uomo, è probabilmente più grande e più evidente perché è “molto acuta, molto locale e ha la capacità di cambiare davvero il paesaggio”, si legge nello studio.

Ma la contrazione umana indiretta, causata dall’aria più calda dovuta ai cambiamenti climatici, “è un effetto di copertura globale che colpisce tutto o più luoghi”.

Anche le aree che stanno diventando più umide a causa del cambiamento climatico stanno perdendo acqua perché l’aria più calda sta risucchiando più umidità dai laghi. Questo significa che c’è più acqua nell’aria, che può cadere come pioggia o neve, ma “può finire per cadere come pioggia lontano, fuori dal bacino dove è evaporata o addirittura sull’oceano”.

Trenta anni di osservazioni satellitari, dati climatici e simulazioni al computer sono stati usati per capire cosa sta succedendo ai laghi e i ricercatori hanno scoperto che più della metà di essi si sono ridotti così tanto da essere statisticamente significativi e non casuali.

Un altro problema è che i laghi si riempiono di sedimenti o di sporcizia provenienti dai fiumi a monte.

Gli scienziati conoscono da tempo i problemi legati ai cambiamenti climatici, alle deviazioni e alla sedimentazione, ma “la quantificazione completa delle variazioni di stoccaggio dell’acqua per i grandi laghi (…) è nuova” e crea “un quadro molto più completo” di quanto non abbiano fatto le ricerche passate.

Lucia Giannini