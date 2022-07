AMBIENTE. Gas serra e CO2 tornano a livelli prepandemia

Le emissioni globali di anidride carbonica e altri gas serra sono aumentate del 6,4% a 51 miliardi di tonnellate nel 2021, superando il picco pre-pandemia di 50,3 miliardi di tonnellate del 2019, grazie alla ripresa dell’attività economica globale, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale.

L’aumento ha annullato il calo del 4,6% delle emissioni a 47,9 miliardi di tonnellate registrato nel 2020, quando i lockdown hanno limitato la mobilità globale e ostacolato l’attività economica. Il rimbalzo delle emissioni nel 2021 significa che il mondo non è più vicino al raggiungimento degli obiettivi di 1,5°C, nonostante gli impegni globali per il raggiungimento di questo obiettivo entro il 2050 presi alla COP26.

I dati dimostrano quanto sia difficile per i governi e le imprese combattere il cambiamento climatico e il riscaldamento globale riporta BneIntellinews.

L’attuale crisi energetica e le perturbazioni dei mercati energetici globali causate dalla guerra della Russia contro l’Ucraina, per non parlare delle attuali ondate di calore, stanno ostacolando i progressi verso il raggiungimento dell’obiettivo.

In gran parte dell’Europa occidentale si registrano temperature record, che raggiungono i 40°C in Germania, Francia e Regno Unito, e le ondate di calore si verificano più spesso e per periodi più lunghi. La rapida ripresa delle emissioni ha fatto svanire le speranze che il 2021 segnasse l’inizio di una riduzione più duratura delle emissioni. Invece, le emissioni totali sono salite significativamente al di sopra dei livelli pre-pandemici

Secondo l’Fmi, le emissioni dei settori manifatturiero ed energetico hanno contribuito maggiormente agli aumenti del 2021, mentre gli aumenti dei trasporti e delle famiglie sono stati più contenuti a causa della pandemia che ha pesato sulla mobilità globale.

Ciò è stato particolarmente evidente con la comparsa della variante omicron del coronavirus nel quarto trimestre del 2021. Le misure di politica sanitaria in molti Paesi hanno fatto diminuire le emissioni delle famiglie e del settore elettrico.

Il Fmi ha avvertito che sarà importante monitorare le emissioni di questi due settori man mano che le economie riapriranno completamente nel contesto di prezzi energetici basati sui combustibili fossili storicamente elevati.

Il Fmi ha utilizzato dati provenienti da organizzazioni statistiche nazionali e internazionali per fornire dati che aiutino a monitorare la transizione verso un uso minore di carbonio, e li ha pubblicati nel suo Climate Change Indicators Dashboard.

I nuovi dati del cruscotto sul clima sottolineano ciò che alcuni scienziati hanno avvertito: il tempo sta per scadere. I dati del Fmi coincidono con quelli dell’Aie pubblicati ad aprile, che hanno riferito che le emissioni globali di anidride carbonica legate all’energia sono aumentate del 6% nel 2021, raggiungendo il livello record di 36,3 miliardi di tonnellate, mentre il carbone ha dominato la ripresa dell’economia mondiale dalla pandemia di coronavirus.

L’aumento di 2 miliardi di tonnellate è stato il più grande della storia in termini assoluti, più che compensando il calo indotto dalla pandemia registrato nel 2020.

