AMBIENTE. Dopo il Mar d’Aral, scompare l’unico lago dell’Asia

La scomparsa del Mare d’Aral è una storia tragica nota; ma meno noto è il pericolo che corre il più grande lago rimanente dell’Asia centrale, il Balkhash nel Kazakistan orientale, una fonte di acqua potabile di una regione arida. Il rapido sviluppo e l’espansione della coltivazione del riso a monte in Cina rappresentano una grave minaccia per il bacino del Balkhash.

Il destino del lago ha tranquillamente tormentato il Kazakistan per decenni. Quanto male andrà dipende sia dall’agricoltura cinese che dall’ampiezza del cambiamento climatico, che è quasi certo di sciogliere l’ultimo dei ghiacciai che alimentano il fiume Ili, lungo 1.500 chilometri, la fonte dell’80% dell’acqua del lago.

I ricercatori dell’Università di Oxford, riporta Bne Intellinews, hanno eseguito 738 simulazioni che combinano possibili cambiamenti nel consumo di acqua con 80 scenari climatici futuri, che vanno da condizioni più calde e secche a condizioni più calde e umide. La maggior parte delle simulazioni puntano alla stessa lugubre conclusione, scrivono nella rivista Water: «Per salvare il lago, la Cina dovrebbe ridurre drasticamente la quantità d’acqua che usa». Entrambe le parti usano l’acqua, naturalmente, anche se l’espansione dell’agricoltura in Cina ha superato di gran lunga quella del Kazakistan negli ultimi decenni: «Attualmente l’agricoltura irrigata nel bacino inferiore, il Kazakistan, è piccola rispetto alla valle cinese dell’Ili», si legge nel documento. Nel 2020, un team americano-kazako-cinese, utilizzando dati satellitari, ha stimato che i terreni coltivati irrigati sul lato cinese sono aumentati di quasi il 30% tra il 1995 e il 2015; non hanno trovato alcun aumento significativo sul lato kazako nello stesso periodo.

I rischi per il lago Balkhash potrebbero essere mitigati da «un’espansione sostenibile dell’agricoltura a monte se le parti cooperano e coordinano l’uso dell’acqua». Ma questo non è possibile senza dati, che, sottolineano i ricercatori, la Cina si rifiuta di condividere. L’Ili inizia nella provincia cinese dello Xinjiang, una regione attualmente sotto i riflettorI.

La valle del fiume Ili è una delle più fertili dello Xinjiang. Una riduzione del consumo d’acqua potrebbe essere ottenuta con nuove tecnologie efficienti e piantando colture meno assetate del riso e del cotone. Questo non sembra essere sul tavolo. Invece, gli autori raccontano di «piani cinesi per una maggiore produzione di riso» attraverso «la continua conversione di macchia e pascoli in campi agricoli irrigati».

In quasi tutte le simulazioni, il livello dell’Ili è inferiore a quello necessario per riempire il Balkhash. Anche la domanda attuale riduce il flusso a meno del tasso di ricostituzione quasi la metà del tempo, il che può spiegare il “graduale degrado” della vegetazione nel delta dell’Ili negli ultimi due decenni. Circa la metà dei modelli mostra che entro 40 anni troppo poca acqua fluirà nel Balkhash per salvare il lago.

Lucia Giannini