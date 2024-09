AMBIENTE. Carbon credit e spreco idrico rischi per le Big Tech

I conglomerati Big Tech sono al centro di due importanti preoccupazioni ambientali: l’uso di crediti di carbonio per compensare le loro enormi emissioni e, ora, il crescente consumo di acqua per i loro numerosi data center.

I giganti della tecnologia come Amazon, Meta e Google sono i principali emettitori di gas serra, in particolare negli Stati Uniti, dove gli impianti a combustibili fossili sono stati la fonte del 60% dell’elettricità generata lo scorso anno riporta AF.

C’è stato un coro di critiche sul fatto che ad aziende come Amazon e Meta sia consentito utilizzare investimenti in schemi di energia pulita per compensare le loro emissioni legate all’energia, riporta Financial Times.

La preoccupazione per questi conglomerati tecnologici sta aumentando in parte perché stanno spendendo decine di miliardi di dollari in una corsa all’uso dell’intelligenza artificiale, che secondo gli esperti li renderà alcuni dei maggiori utilizzatori di energia nei prossimi anni e indebolirà i loro impegni a essere emettitori che aderiscono agli standard “net zero”.

La maggior parte dei giganti della Big Tech ha affermato di volersi espandere in modo responsabile per far fronte ai maggiori costi energetici legati all’adozione di strumenti di intelligenza artificiale e infrastrutture cloud.

Microsoft, ad esempio, ha annunciato a maggio di aver firmato un grande accordo sulle energie rinnovabili: un accordo da 10 miliardi di dollari con Brookfield per garantire 10,5 gigawatt di energia per le operazioni dei data center negli Stati Uniti e in Europa dal 2026 al 2030.

Ma c’è anche preoccupazione per il consumo di acqua in aumento dei data center, che presumibilmente è aumentato di quasi due terzi negli ultimi cinque anni in alcune parti degli Stati Uniti.

L’emittente radiofonica pubblica americana NPR ha riferito che il data center medio utilizza oltre 1135623 litri di acqua al giorno per raffreddare il calore generato dalle apparecchiature IT. Si tratta di una quantità simile alla quantità di acqua utilizzata in 100.000 case.

Nello stato della Virginia si trova una delle maggiori concentrazioni di data center al mondo, ma i grandi magazzini “pieni di computer e apparecchiature di rete” di proprietà di giganti della tecnologia come Amazon, Google e Microsoft avrebbero consumato 7 miliardi di litri di acqua nel 2023, secondo FT.

Questi dati hanno spinto le Big Tech a impegnarsi a evitare un’estrazione eccessiva e a conservare e riutilizzare l’acqua nei siti in cui costruiscono data center, sia negli Stati Uniti che all’estero.

Oltre a questi sostanziali problemi ambientali, c’è anche la preoccupazione che alcuni giganti della tecnologia possano cercare di influenzare una riscrittura delle regole globali per le grandi aziende su come viene divulgato l’inquinamento derivante dall’uso di energia.

Ciò deriva dall'”influenza di Amazon e del gruppo di beneficenza da 10 miliardi di dollari Earth Fund del fondatore Jeff Bezos sul mercato dei crediti di carbonio”, prosegue Ft.

Ha affermato che l’Earth Fund è uno dei maggiori sostenitori della Science Based Targets Iniziative e un finanziatore del Greenhouse Gas Protocol, entrambi i quali si dice stiano contemplando una riorganizzazione delle compensazioni di carbonio.

Sbti, un ente di beneficenza del Regno Unito che stabilisce standard e limiti volontari all’uso di crediti di carbonio per compensare le emissioni di gas serra, sta “ripensando il suo approccio alle compensazioni”, ha affermato, notando che alcuni conglomerati erano frustrati dalla decisione dell’organismo secondo cui i crediti di carbonio potevano essere utilizzati solo per il 10% delle emissioni di un’azienda.

Questi sviluppi potrebbero avere un impatto importante sulle risposte climatiche dei gruppi aziendali.

Affermano che le grandi aziende inquinanti vogliono il modo più economico possibile per raggiungere Net Zero e potrebbero creare un’entità rivale con un metodo più semplice in base al quale “le compensazioni sono considerate credibili”, perché acquistare crediti di carbonio costa molto meno che tagliare le emissioni della catena di fornitura.

Maddalena Ingrao

