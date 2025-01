AMBIENTE. Caldo record nel 2024 cinese

L’anno 2024 è stato il più caldo in Cina da oltre sei decenni, da quando sono iniziate le registrazioni comparabili nei primi anni ’60, secondo i dati meteorologici locali.

La temperatura media nazionale si è attestata sui 10,9 gradi Celsius (51,66 Fahrenheit) l’anno scorso, un grado in più rispetto al 2023 e il secondo anno consecutivo in cui sono stati raggiunti traguardi, secondo weather.com.cn, un portale gestito dalla China Meteorological Administration, riporta AT.

I 10 anni più caldi da quando sono iniziate le registrazioni nel 1961 sono stati tutti nel 21° secolo, ha affermato l’Ente. Per la densamente popolata Shanghai, il polo finanziario della Cina, il 2024 è stato il più caldo dai tempi della dinastia Qing, secondo i dati dell’ufficio meteorologico di Shanghai di mercoledì 1° gennaio.

La temperatura media della città è stata di 18,8 gradi Celsius, la più alta da quando sono iniziate le registrazioni meteorologiche di Shanghai nel 1873.

Il clima più caldo dell’anno scorso, accompagnato da tempeste più forti e precipitazioni più intense, ha portato a picchi nel consumo di energia nella seconda economia più grande del mondo. Il caldo soffocante ha colpito anche l’agricoltura in regioni come il sud dove si coltiva il riso.

Per salvaguardare la propria sicurezza alimentare di fronte all’aumento delle temperature, la Cina ha avviato ricerche per adattare le colture di base al calore. Si prevede che le rese delle colture diminuiranno se non si troveranno alternative.

Gli scienziati di un centro di ricerca di Pechino hanno scoperto che le patate, di cui la Cina è il principale produttore al mondo, pesavano meno del 50% delle varietà tipiche se coltivate in una camera impostata a 3 gradi Celsius in più rispetto alla norma.

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato in ottobre, con le attuali politiche climatiche, entro il 2100 il mondo si troverà ad affrontare un riscaldamento globale fino a 3,1 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali.

Maddalena Ingrao

