AMBIENTE. Anno 2030: IA Data Center principali emissori di gas serra

Gli energivori data center AI diventeranno una delle principali fonti di emissioni di gas serra entro il 2030, poiché il numero di server farm necessarie per gestire i servizi di intelligenza artificiale è destinato ad aumentare esponenzialmente nei prossimi 25 anni.

Secondo uno studio della banca d’investimento Morgan Stanley, un’impennata nella costruzione di data center dovrebbe generare circa 2,5 miliardi di tonnellate di emissioni equivalenti di CO2 a livello globale entro la fine del decennio; equivalente alla quantità di CO₂ che tutte le foreste del mondo assorbono ogni anno.

Questo aumento è guidato dalla rapida espansione di giganti della tecnologia come Google, Microsoft, Meta e Amazon, che cercano di rafforzare l’intelligenza artificiale e l’infrastruttura di cloud computing per soddisfare la domanda in rapida crescita, riportano Reuters BneIntellinews e altri.

Nonostante ciò, queste aziende rimangono impegnate a ridurre le loro emissioni sulla carta e a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030.

Morgan Stanley ha anche evidenziato il potenziale per un mercato significativo emergente attorno alle soluzioni di decarbonizzazione, poiché i giganti della tecnologia cercano modi per compensare il loro crescente appetito per l’elettricità.

Le emissioni dei data center globali diventeranno più significative rispetto alle industrie tradizionali come l’acciaio o l’agricoltura, pari a circa il 40% della produzione annuale di gas serra degli Stati Uniti. La costruzione di magazzini per computer giganti aumenterà gli investimenti nello sviluppo di energia pulita; apparecchiature a basso consumo energetico e cosiddetti materiali edilizi ecologici, ha affermato Morgan Stanley.

La ricerca quindi prevede investimenti sostanziali in energia pulita, apparecchiature a risparmio energetico e materiali edili sostenibili. Inoltre, tecnologie come la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, nonché la rimozione dell’anidride carbonica, sono destinate a svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di questi obiettivi climatici. Tuttavia, queste tecnologie rimangono al momento poco sviluppate e su piccola scala.

Maddalena Ingroia

