AMBIENTE. Anche la pesca entra nella contrapposizione USA-Cina

Pechino ha descritto la designazione della Cina da parte degli Stati Uniti per la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Iuu, come “una totale manipolazione politica”.

Recentemente la National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti ha pubblicato il suo rapporto 2023 al Congresso sul miglioramento della gestione internazionale della pesca, in cui gli Stati Uniti hanno designato la Cina come una delle sette nazioni ed entità per la pesca Iuu (Illegal, Unreported, Unregulated), riporta MercoPress.

Il Ministero degli Esteri cinese si è lamentato aspramente sostenendo che gli Stati Uniti hanno identificato e determinato in modo generale un paese sulla base delle attività di pesca illegali dei singoli pescherecci, senza alcuna base legale, interrompendo gravemente l’ordine della cooperazione internazionale nel settore della pesca.

Il portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha dichiarato in una regolare conferenza stampa che, secondo il diritto e le pratiche internazionali, i principali soggetti coinvolti nelle attività di pesca illegali sono i singoli pescherecci. Il comportamento di pesca illegale dei singoli pescherecci non dovrebbe essere attribuito a un determinato paese.

Mao ha sottolineato che la Cina è un paese responsabile che attribuisce grande importanza alla conservazione scientifica e all’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca. Secondo le leggi internazionali pertinenti, come la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Cina esercita il proprio diritto di sviluppare e utilizzare le risorse della pesca offshore e adempie attivamente agli obblighi internazionali, ha affermato Mao.

La Cina dispone inoltre di un valido sistema di gestione per la pesca in acque lontane, implementa le misure più rigorose per il monitoraggio e la gestione delle posizioni dei pescherecci a livello globale e assume l’iniziativa di attuare volontariamente moratorie sulla pesca in alcune aree d’alto mare, ha aggiunto Mao. «Inoltre, Mao ha osservato che la Cina collabora con la comunità internazionale per contrastare la pesca Iuu».

«La Cina ha aderito a otto organizzazioni regionali di gestione della pesca, tra cui la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, e si è costantemente classificata tra i paesi con i migliori risultati in queste organizzazioni», ha aggiunto Mao.

Tuttavia, gli Stati Uniti violano da tempo le leggi internazionali nell’Oceano Pacifico centrale e occidentale sfruttando la pesca eccessiva del tonno oltre le quote, e in occasione del recente incontro annuale dell’Inter-American Tropical Commissione per il tonno, ha detto Mao.

Tali attività comportavano la pesca indiscriminata di squali balena e tartarughe, e secondo Mao gli Stati Uniti sono responsabili del maggior numero di violazioni tra tutti i paesi membri.

«Prima di accusare irragionevolmente altri paesi di praticare la cosiddetta pesca illegale, gli Stati Uniti dovrebbero prima esaminare attentamente se stessi e considerare seriamente come affrontare il problema della pesca illegale da parte dei propri pescherecci», ha concluso Mao.

Maddalena Ingroia