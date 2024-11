ALIMENTAZIONE. Cresce l’export di carne bovina da Argentina e Brasile verso l’UE, nonostante il nuovo regime

Si registrano dati interessanti le esportazioni di carne bovina da Argentina e Brasile.

Le esportazioni di carne bovina dall’Argentina tra gennaio e settembre 2024 hanno totalizzato 2,122 miliardi di dollari, raggiungendo così la performance più alta degli ultimi 57 anni, secondo un rapporto della Segreteria per l’agricoltura, l’allevamento e la pesca del Ministero dell’economia di Buenos Aires. Le vendite all’estero sono ammontate a 699.987 tonnellate.

Considerando l’Unione Europea come un unico mercato di destinazione, le spedizioni sono aumentate del 46% negli Stati Uniti; del 21% in Cile; dell’11% in Israele; del 7% nell’UE; e del 4% in Cina. Altri mercati che hanno registrato progressi significativi sono stati Messico, Brasile, Russia, Canada e Malesia, che hanno rappresentato il 99% delle transazioni.

Per quanto riguarda le esportazioni per articolo, il 16% erano tagli refrigerati e il resto erano tagli congelati con osso e senza osso. Nel 2023 i tagli refrigerati sono stati esportati verso 31 destinazioni e finora quest’anno ne è stata aggiunta solo una, mentre le vendite di tagli congelati sono aumentate da 31 a 44 destinazioni, riporta MercoPress.

Nei primi tre trimestri dell’anno, i bovini macellati sono ammontati a 10,22 milioni di capi, rispetto ai 9,9 milioni di media tra il 2017 e il 2022. Anche la produzione di carne bovina con osso ha superato le cifre del 2017-2022. Solo il 30% era destinato al mercato interno. Tra gennaio e settembre 2024, 699.987 tonnellate di carne bovina con osso sono state spedite all’estero.

Per il Brasile il discorso è un po’ più complesso. Poiché la scadenza per l’attuazione della legge anti-deforestazione dell’Unione Europea è prevista per il prossimo 30 dicembre (anche se potrebbe essere posticipata), la potente industria brasiliana di bovini e carne sta lavorando alla presentazione di un progetto pilota di tracciabilità e monitoraggio per la filiera da presentare all’UE.

Attualmente, il Brasile segue uno specifico protocollo di tracciabilità per esportare carne bovina nell’UE. Il sistema Sisbov impone l’identificazione e il monitoraggio individuali dei bovini almeno 90 giorni prima della macellazione che e rimangano nella proprietà certificata per 40 giorni prima della spedizione al macello. Tuttavia, la legge anti-deforestazione dell’UE richiede la tracciabilità dalla nascita dell’animale.

La proposta della Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Abiec, suggerisce che i bovini fino a 13 mesi di età, acquisiti per l’ingrasso da proprietà certificate e tracciati tramite Animal Transit Guides – Gta, dovrebbero essere considerati idonei per l’esportazione di carne. Questo perché, in genere, i bovini di questa età sono passati solo attraverso una fattoria prima di essere trasferiti in una proprietà di ingrasso.

“Il problema non è del tutto risolto, poiché non il 100% delle proprietà soddisferebbe questo requisito. Tuttavia, con l’aiuto dei certificatori già coinvolti nel processo, potremmo usare il Gta per risalire e verificare se la precedente proprietà in cui era tenuto l’animale soddisfa anche il requisito anti-deforestazione”, ha affermato Danielle Schneider, coordinatrice della tracciabilità presso Abiec, durante un evento sulla tracciabilità del bestiame organizzato a Cuiabá, Mato Grosso.

L’obiettivo, ha osservato, è quello di “salvare” il più possibile l’attuale stock di bovini ingrassati in proprietà certificate. Secondo Abiec, il Brasile ha 1.200 proprietà certificate per vendere bovini per la fornitura di carne bovina all’Ue, con uno stock totale di 6 milioni di animali. “Questo non significa che questi animali siano pronti per la macellazione; indica solo che sono registrati nel database Sisbov. Non abbiamo informazioni sulla loro età”, ha aggiunto.

Schneider ha detto che l’idea è nelle sue prime fasi di discussione con la Confederazione brasiliana dell’agricoltura, Cna, e i certificatori europei, con l’obiettivo di testarla come progetto pilota nel 2025, basandosi su un possibile rinvio dell’attuazione della nuova legge.

Proposto dalla Commissione europea, il rinvio è visto come probabile dal settore. Al Salon International de l’Agroalimentaire (Sial) di Parigi, i media brasiliani riportavano che la commissione stessa avesse proposto il rinvio e quindi era probabile che venisse approvato dal Parlamento europeo.

I dati di Serasa Experian, presentati all’evento di Cuiabá, indicano che circa il 5% delle proprietà attualmente certificate per l’esportazione nell’Ue non sarebbero in grado di rispettare la nuova legge. La valutazione si è basata su criteri territoriali, in particolare se la deforestazione si è verificata dopo dicembre 2020. La tracciabilità non è stata presa in considerazione in questa valutazione.

Abiec ha osservato che l’età media dello svezzamento dei vitelli in Brasile è di circa sette mesi. Le informazioni raccolte dall’associazione dai certificatori indicano che la maggior parte degli animali registrati nel database per l’esportazione verso l’Ue hanno fino a 13 mesi di età. “Questo ci consente di informare l’Europa che, durante la vita dell’animale, è passato solo attraverso due proprietà, entrambe valutate dal punto di vista ambientale per soddisfare la conformità necessaria”, ha affermato Schneider.

Il Brasile è diventato il principale esportatore mondiale di carne bovina, dominando circa il 30% delle vendite globali. Il paese ha un patrimonio bovino di 232 milioni di capi, con una produzione annuale di oltre dieci milioni di tonnellate di carne bovina e 2,5 milioni di esportazioni nel 2023.

Maddalena Ingroia

