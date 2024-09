ALGERIA. Tebboune stravince. Tutti denunciano brogli elettorali. Tebboune compreso 

Dopo essere stato dichiarato vincitore delle elezioni algerine, il presidente Abdelmadjid Tebboune si è unito ai suoi due sfidanti nel criticare l’autorità elettorale del paese per aver annunciato risultati che contraddicevano le precedenti cifre di affluenza e i conteggi locali.

Le accuse di irregolarità macchiano la rielezione stravinta dall’uscente capo di stato 78enne, riporta Politico.

L’Autorità elettorale nazionale indipendente algerina, Anie, ha annunciato domenica 8 settembre che Tebboune aveva vinto con il 94,7% dei voti di sabato, superando di gran lunga i suoi sfidanti l’islamista Abdelali Hassani Cherif, che ha ricevuto solo il 3,2% e il socialista Youcef Aouchiche, che ha ottenuto solo il 2,2%.

Ore dopo, Tebboune si è unito ai suoi avversari nel mettere in discussione la comunicazione dei risultati con le tre campagne che hanno rilasciato congiuntamente una dichiarazione in cui accusavano il massimo funzionario elettorale del paese di aver annunciato risultati contraddittori.

In un paese in cui le elezioni sono state storicamente eventi attentamente coreografati, domande così sorprendenti sulle irregolarità hanno scioccato gli algerini che si aspettavano che Tebboune vincesse in modo relativamente tranquillo. Non è chiaro cosa succederà dopo che tutti e tre i candidati hanno messo in dubbio le irregolarità e se scateneranno ricorsi legali o ritarderanno la certificazione finale del risultato.

Il conteggio riportato domenica ha vanificato gli sforzi di Tebboune e dei membri del suo governo per incoraggiare l’affluenza alle urne per proiettare legittimità: meno di un elettore su quattro vi ha partecipato.

I funzionari elettorali hanno riferito che solo 5,6 milioni dei circa 24 milioni di elettori del paese si sono presentati alle urne. L’astensione supererebbe il livello delle presidenziali del 2019, quando partecipò il 39,9% dell’elettorato.

Anie non ha spiegato perché in precedenza aveva annunciato un’affluenza del 48% al momento della chiusura dei seggi. Prima che i tre candidati si unissero per mettere in discussione la discrepanza, entrambi gli sfidanti di Tebboune hanno sollevato preoccupazioni al riguardo, citando i propri conteggi.

Aouchiche l’ha definita “strana”. Ahmed Sadok, responsabile della campagna di Cherif, ha criticato i ritardi e il modo in cui è stata calcolata la cifra. “È un peccato. È un attacco all’immagine dell’Algeria, che diventerà lo zimbello delle nazioni”, ha detto Sadok in precedenza nel corso della giornata.

Le accuse di irregolarità coronano una stagione elettorale che ha indignato attivisti e gruppi della società civile. I sostenitori dei diritti umani si sono scagliati contro l’atmosfera repressiva della campagna elettorale e le molestie e le azioni penali nei confronti di coloro che erano coinvolti nei partiti di opposizione, nelle organizzazioni mediatiche e nei gruppi della società civile.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/