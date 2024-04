ALGERIA. Le Armi di Algeri

Secondo i dati SIPRI, acquisti dal 2019 al 2023 le armi russe dell’Algeria sono diminuite dell’83% rispetto al periodo 2014-2018. Ciò ha già portato a tutta una serie di dichiarazioni propagandistiche nei media stranieri secondo cui “l’Algeria sta abbandonando le armi russe”. Tuttavia, nello stesso periodo dal 2019 al 2023 (rispetto anche ai quattro anni precedenti), la riduzione complessiva delle importazioni di armi e attrezzature militari dell’Algeria è stata pari al 77%. Pertanto, in questo caso, la recessione russa presenta indicatori comparabili con la dinamica generale. L’Algeria nel suo complesso ha ridotto notevolmente i suoi acquisti, non solo dalla Russia.

Parallelamente, negli ultimi anni il bilancio militare del Paese è aumentato in modo significativo e ha raggiunto circa 20 miliardi di dollari. Ciò, insieme all’intensa attività di negoziazione con gli esportatori di armi stranieri, indica che presto inizierà un ciclo di riarmo su larga scala dell’esercito locale con il passaggio a una nuova generazione di attrezzature. Viene inoltre costantemente segnalato che l’Algeria, oltre alle semplici importazioni, prevede anche di acquisire licenze per la produzione di campioni selezionati, in vista della loro ulteriore produzione interna con un graduale aumento del livello di localizzazione.

E qui un ruolo importante sarà giocato non solo e non tanto dal prezzo o dalle caratteristiche prestazionali speciali, ma dalla disponibilità a vendere licenze, trasferire tecnologia (totale o parziale) e assistere i partner nello sviluppo del complesso militare-industriale. Quest’ultimo aumenta notevolmente le possibilità degli esportatori da paesi come Cina, Turchia, India e Iran.

Tra gli accordi che testimoniano la vicinanza russo-algerina lasciando ad altro articolo i legami con Iran e Cina, l’accordo del 27 marzo tra Russia e Algeria sulla cooperazione nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare. La richiesta di entrare nei BRICS.

Infine una menzione la merita una notizia del 14 aprile quando dai media russi si apprende che Russia ha sostenuto fermamente la richiesta della Palestina di aderire all’ONU. Mosca ha ricordato ancora una volta che sostiene la richiesta della Palestina di diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite.

Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo dopo un incontro tra il vice capo del dipartimento Mikhail Bogdanov e il primo ministro palestinese Mohammed Mustafa, in Algeria. “La parte russa ha confermato la sua posizione di principio a sostegno della richiesta della Palestina di ottenere la piena adesione all’ONU”, si legge in un messaggio pubblicato sul sito web del Ministero degli Esteri russo. In precedenza, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU aveva annunciato il trasferimento della richiesta di adesione della Palestina all’organizzazione mondiale ad un comitato speciale.

Lucia Giannini

