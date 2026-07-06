ALGERIA. Affluenza record. Scarso ricambio dei parlamentari. L’FLN ha la maggioranza parlamentare

Le elezioni legislative algerine hanno registrato un’affluenza record, con appena il 21% dei 25 milioni di elettori che si è recato alle urne. Il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN), al governo, ha ottenuto la maggioranza dei seggi, secondo quanto riportato il 6 luglio dalla commissione elettorale, come riferito dall’AFP.

L’FLN si è aggiudicato 90 dei 407 seggi del parlamento nelle elezioni del 2 luglio, caratterizzate da apatia pubblica e polemiche per la squalifica, da parte del governo, di circa un terzo dei candidati, riporta Asharq al Aswat.

Il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN), al governo, ha ottenuto la maggioranza dei seggi, secondo quanto riportato lunedì dalla commissione elettorale. L’FLN si è aggiudicato 90 dei 407 seggi del parlamento nelle elezioni del 2 luglio, caratterizzate da apatia pubblica e polemiche per la squalifica, da parte del governo, di circa un terzo dei candidati.

Karim Khelfane, presidente ad interim dell’Autorità Elettorale Nazionale Indipendente (ANIE), dopo aver annunciato i risultati, ha affermato che l’elevata astensione “non è una caratteristica specifica dell’Algeria” e ha elogiato la trasparenza delle elezioni.

L’Algeria aveva registrato un’affluenza alle urne storicamente bassa, pari al 23%, nelle elezioni del 2021, le prime dopo che un grande movimento di protesta pro-democrazia aveva travolto il Paese nel 2019.

Il movimento Hirak era esploso nel febbraio di quell’anno e aveva portato alle dimissioni del presidente di lunga data Abdelaziz Bouteflika due mesi dopo.

Le proteste si sono arrestate nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 e in un contesto di crescente repressione degli attivisti dell’Hirak, degli oppositori politici, dei giornalisti e dei blogger.

Le ultime elezioni parlamentari del 2021 hanno registrato un’affluenza storicamente bassa, mentre le elezioni di quest’anno si svolgono in un clima di polemiche per la squalifica, da parte del governo, di circa un terzo dei potenziali candidati.

Alcuni aspiranti hanno affermato di essere stati ostacolati nella corsa elettorale in importanti collegi, tra cui Algeri.

Ci si aspettava che il partito al governo, il Movimento di Liberazione Nazionale (FLN), mantenesse il controllo dell’Assemblea Nazionale del Popolo, composta da 407 seggi e i cui membri sono eletti per mandati quinquennali.

Il ministro dell’Interno Said Sayoud si è rifiutato di commentare l’affluenza, ma in precedenza aveva esortato i cittadini a partecipare, secondo quanto riportato dal sito di notizie TSA.

In Algeria, l’affluenza alle urne si è attestata al minimo storico del 23% nelle elezioni del 2021, le prime dopo che un importante movimento di protesta pro-democrazia aveva travolto il Paese nel 2019.

Il movimento Hirak è scoppiato nel febbraio di quell’anno e ha portato alle dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika due mesi dopo.

Il presidente Abdelmadjid Tebboune è stato eletto nel 2019 e ha ottenuto un secondo mandato nel 2024.

“Durante tutta la campagna elettorale, la sfida cruciale è stata quella di incoraggiare i cittadini a recarsi alle urne in gran numero”, ha affermato il quotidiano locale in lingua francese L’Expression.

Maddalena Ingrao

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