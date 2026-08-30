ALBANIA. Un “Vaticano Islamico” a Tirana: l’Albania prepara la nascita dello stato Bektashi

Secondo quanto riportato dal portale francese “Intelligence Online”, a due anni dall’annuncio ufficiale da parte del Primo Ministro Edi Rama, i piani per la creazione del micro Stato sovrano dell’Ordine Bektashi starebbero entrando in una fase più concreta, con la formalizzazione del progetto che sarebbe prevista addirittura nei prossimi mesi. La nuova entità, descritta come una sorta di Vaticano islamico, occuperebbe un’area di circa 11 ettari all’interno della capitale Tirana e diventerebbe lo Stato più piccolo al mondo, con un’estensione inferiore alla stessa Città del Vaticano.

L’Ordine Bektashi è un ordine islamico sciita sufi, fondato nel tredicesimo secolo in Anatolia dal mistico persiano Haji Bektash Veli. Caratterizzato da un approccio sincretico all’Islam, che mescola sufismo, sciismo ed elementi delle fedi pre-islamiche turche, l’Ordine Bektashi promuove un’interpretazione più moderata, inclusiva e tollerante del Corano, enfatizzando il misticismo e l’importanza dell’esperienza personale della fede. Nella storia, i Bektashi hanno avuto un ruolo non trascurabile nella diffusione dell’Islam nei Balcani e in altre aree dell’allora Impero Ottomano, contribuendo al risveglio nazionalista albanese contro il dominio turco grazie allo sforzo di unire le comunità musulmane e cristiane del Paese attorno alla causa dell’indipendenza.

Oggi l’Ordine è attivo non solo in Albania ma anche in Kosovo e Macedonia del Nord, con presenze in Grecia e Turchia. La leadership Bektashi starebbe da tempo espandendo la propria influenza all’estero intessendo una rete di relazioni internazionali, e sarebbe al momento in corso un processo di nomina di vari rappresentanti e ambasciatori dell’Ordine in diversi Paesi: il capo spirituale e amministrativo dell’intera comunità Babà Mondi, noto come Edmond Brahimaj, ha recentemente ospitato delegazioni straniere presso la sede a Tirana, con l’obiettivo di accreditarsi a livello internazionale ancor prima della formale costituzione dell’entità statale. Secondo Intelligence Online, Kreshnik Grezda è identificato come ambasciatore plenipotenziario dell’Ordine, l’imprenditore newyorkese ed ex consigliere di Bill Clinton Cristopher Hyland viene indicato come papabile inviato speciale per gli Stati Uniti, mentre l’imprenditore albanese Hazis Vardar è menzionato come possibile rappresentante della sfera francofona in Francia e Belgio. Attraverso l’azienda di intelligence DataSentinel Balkans, sarebbero stati inoltre stabiliti contatti con gruppi di sicurezza informatica tra cui la società di consulenza Cyber ICS e la piattaforma Terra OSINT, con il coinvolgimento di individui dal passato nei servizi segreti e nell’antiterrorismo nei Balcani.

Secondo quanto riferito, i preparativi includerebbero poi discussioni sulla creazione di un passaporto ufficiale e di una nuova valuta legata all’oro, il bek, anche se sono ancora da definire questioni fondamentali come la cittadinanza, la sicurezza, la fiscalità, la competenza giudiziaria. Inoltre, il progetto incontra alla base una serie di importanti ostacoli di ordine giuridico e istituzionale, dal momento che la Costituzione albanese definisce l’Albania uno Stato unitario e indivisibile, e la nascita di un’entità sovrana sul territorio nazionale richiederebbe interventi legislativi e costituzionali ad hoc. Un micro Stato senza proprie strutture di sicurezza continuerebbe poi a dipendere dall’Albania per la protezione del territorio, le comunicazioni e numerose altre funzioni essenziali.

Da un punto di vista religioso, il progetto viene presentato come strumento per valorizzare una forma moderata di Islam e contrastare l’influenza delle correnti radicali e conservatrici, sia sciite che e sunnite, le quali considerano l’Ordine Bektashi alla stregua di una setta eretica. Non a caso, in occasione dell’annuncio del progetto, Rama aveva dichiarato che lo scopo del nuovo Stato sarà proprio quello di diventare un “centro di moderazione, tolleranza e coesistenza pacifica”, in un Paese multiconfessionale dove coesistono pacificamente cristiani cattolici e greco-ortodossi, musulmani sunniti e sciiti, e caratterizzato da una tradizionale secolarità nel vivere la religione dovuta al retaggio del periodo comunista.

Al di là della sua concreta fattibilità, agli occhi di Edi Rama questa operazione fortemente simbolica serve dunque a rafforzare all’esterno l’immagine dell’Albania come Paese fondato sul pluralismo e la convivenza religiosa, capace di fungere da ponte tra culture e confessioni diverse, aumentandone la visibilità a livello internazionale.

Lorenzo Vannucci

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/