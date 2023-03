ALBANIA. Il Partito Democratico è spaccato: Socialisti pronti a stravincere

Nessuna tregua nelle lotte intestine tra le fazioni rivali del Partito Democratico albanese, all’opposizione, in vista delle elezioni locali di maggio del paese, lasciando la strada libera per un’altra clamorosa vittoria socialista un decennio dopo che il partito è salito al potere a livello statale.

La lotta in corso per il controllo tra Sali Berisha, eletto leader del partito dai membri nel maggio 2022, ed Enkelejd Alibeaj, che guida il gruppo parlamentare del partito, si trascina da mesi, con entrambe le fazioni che cercano di registrare il partito per le elezioni locali del 14 maggio, riporta BneIntelliNews.

Dopo aver inizialmente respinto le richieste di entrambe le parti, il Comitato Elettorale Centrale ha deciso, a seguito di un appello, di accogliere la richiesta di Alibeaj di iscrivere il Partito Democratico alle elezioni.

Berisha, nel frattempo, ha accettato di unire le forze con il Partito della Libertà dell’ex presidente Ilir Meta e alcuni piccoli partiti di opposizione e candidati congiunti sul campo, selezionati attraverso le primarie che stanno attualmente organizzando.

In precedenza, la Cec ha affermato che Lulzim Basha, che si è dimesso dalla carica di leader del Partito Democratico un anno fa, è ancora ufficialmente il suo leader, poiché il controllo non è mai stato formalmente trasferito a Berisha e ha il diritto di registrarlo per le imminenti elezioni locali. Basha ha delegato la guida del partito ad Alibeaj.

Nell’ultimo sviluppo, Alibeaj ha invitato la Cec a cancellare la lista di Berisha.

La rottura all’interno del Partito Democratico segue una lunga lotta per il potere tra Berisha e l’ex leader del partito Lulzim Basha, culminata nel tentativo dei sostenitori di Berisha di prendere d’assalto la sede del partito a Tirana nel gennaio 2022.

I sondaggi degli ultimi mesi hanno mostrato un elettorato disilluso e polarizzato senza politici, partiti di governo o opposizione, con un appeal diffuso.

L’Euronews Albania Barometer, ad esempio, ha mostrato che più albanesi disapprovavano Rama di quanti lo approvassero, ma se la cavava molto meglio dei politici dell’opposizione come Alibeaj, Berisha o Meta, le cui valutazioni erano nettamente negative.

Berisha è un politico controverso che è stato nominato persona non grata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel maggio 2021 a causa del suo coinvolgimento in “corruzione significativa”, ha affermato all’epoca una dichiarazione del Segretario di Stato Antony Blinken.

Insieme a Berisha, anche a sua moglie Liri Berisha e ai figli Shkelzen Berisha e Argita Berisha Malltezi è stato vietato di recarsi negli Stati Uniti.

Dopo che Berisha è stato inserito nella lista nera, Basha lo ha espulso dal gruppo parlamentare del partito, dopodiché Berisha ha lanciato la sua campagna per riprendere il controllo del partito.

Il suo rapporto combattivo con Alibeaj è stato chiaro quando Berisha ha spinto pubblicamente Alibeaj fuori dal podio del parlamento in un incidente televisivo nell’aprile 2022.

Con i democratici divisi che difficilmente riguadagneranno il sostegno perduto a meno che non risolvano le loro divergenze, i socialisti sembrano dirigersi verso un’altra vittoria elettorale alle elezioni locali di maggio.

Ciò segue tre vittorie consecutive alle elezioni generali, nel 2013, 2017 e 2021, e un passaggio alle ultime elezioni locali nel 2019, che sono state boicottate dall’opposizione.

Le elezioni suppletive locali tenutesi nel marzo 2022 hanno mostrato che i socialisti rimangono forti nei confronti dell’opposizione. I socialisti hanno vinto cinque delle sei elezioni suppletive e la fazione di Berisha una. L’incapacità della fazione di Basha di ottenere seggi alla fine lo spinse a dimettersi.

La mancanza di un’opposizione efficace è una situazione preoccupante, poiché gli osservatori internazionali hanno sottolineato l’uso improprio delle risorse amministrative da parte del partito al governo nelle recenti elezioni.

La missione di osservazione internazionale per le elezioni generali del 2021 ha commentato nel suo rapporto sul voto che il Partito socialista al governo «ha tratto un vantaggio significativo dalla sua permanenza in carica, anche attraverso il controllo delle amministrazioni locali, e dall’uso improprio delle risorse amministrative. Ciò è stato amplificato dalla copertura positiva delle istituzioni statali nei media».

Maddalena Ingroia