ALBANIA. Grandi proteste e Parlamento al buio

I manifestanti hanno cercato di entrare con la forza nel Parlamento albanese durante una manifestazione il 13 febbraio, mentre all’interno del Parlamento si sono verificati pesanti scambi tra i parlamentari mentre i deputati dell’opposizione disturbavano la sessione.

Il Partito Democratico, guidato dall’ex presidente e primo ministro Sali Berisha, ha lanciato una serie di proteste contro il governo del primo ministro Edi Rama. L’opposizione ha accusato il governo di corruzione e di non essere riuscito ad alleggerire la pesante situazione causata alla popolazione dall’alta inflazione.

Una grande manifestazione di sostenitori dell’opposizione si è radunata fuori dal Parlamento il 13 febbraio, dopo una precedente protesta di migliaia di persone l’11 febbraio. Di fronte al cordone di polizia che circondava il Parlamento, i manifestanti hanno lanciato fumogeni e hanno cercato di entrare con la forza nell’edificio.

All’interno la sessione era iniziata con un minuto di silenzio per commemorare le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Poco dopo, i manifestanti sono riusciti a dare fuoco alle apparecchiature che forniscono energia alla sala in cui si svolgeva la sessione del Parlamento. Questo ha fatto piombare la sessione nel buio, ma i deputati hanno continuato a discutere, illuminando la sala con i loro telefoni cellulari.

Berisha ha ripetutamente interrotto la sessione per chiedere che si indaghi sul caso McGonigal, ed è stato rimproverato dalla speaker Lindita Nikolla.

L’opposizione ha criticato Rama per i presunti legami con l’ex agente dell’Fbi Charles McGonigal. McGonigal è stato accusato di aver preso pagamenti segreti in contanti per oltre 225.000 dollari che avrebbe ricevuto da un uomo del New Jersey impiegato decenni fa da un’agenzia di intelligence albanese. Rama ha negato le accuse di corruzione mosse dall’opposizione. Un altro deputato del Partito Democratico, Flamur Noka, ha prodotto fastidiosi rumori per evitare che altri deputati venissero ascoltati.

Berisha ha anche affermato di essere in possesso di un “video erotico” con funzionari del Partito socialista e ambasciatori stranieri. Ha rifiutato di pubblicare il video, dicendo che lo avrebbe consegnato alle forze dell’ordine.

Al termine della sessione parlamentare, Berisha si è unito ai manifestanti all’esterno. Ha promesso che nei prossimi giorni si terranno altre proteste per mantenere la pressione sul governo.

Maddalena Ingrao