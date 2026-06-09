ALBANIA. Albanesi in rivolta contro Rama e i Kushner-Trump

Non accennano parcarsi le proteste contro il progetto di sviluppo costiero legato a Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump, in Albania. Migliaia di persone stanno protestando pacificamente da sabato sera nella capitale albanese, in una delle più grandi manifestazioni finora registrate.

In precedenza, diverse centinaia di persone avevano manifestato nella città di Zvernec, mentre la nuotatrice albanese-australiana Eva Buzo ha percorso a nuoto 15 chilometri intorno all’isola contesa per protestare contro i piani di sviluppo dell’area protetta, riporta AP. Il governo afferma che lo sviluppo sulla costa adriatica sarebbe trasformativo per l’encomia della nazione, in quanto mira a entrare nel mercato del turismo di lusso; Tirana poi è in corsa per ottenere l’adesione all’Unione Europea.

Tuttavia, l’iniziativa, che si estende su un’isola disabitata e su un tratto di costa vicino, sulla costa meridionale dell’Albania, ha suscitato l’opposizione degli ambientalisti e dei critici del primo Ministro socialista Edi Rama. Il progetto di lusso si compone di due elementi: uno sviluppo costiero nell’area della Laguna di Narta, che è una riserva naturale, e un resort più piccolo sulla vicina isola di Sazan, già base militare dell’era comunista. Il progetto di sviluppo di hotel, appartamenti, ville e un porto turistico è legato a Kushner e alla figlia di Trump: Ivanka.

In un’intervista di questa settimana con il podcaster statunitense David Senra, Ivanka Trump ha affermato di aver scoperto il sito per caso: ”Eravamo sulla barca di un amico e ci siamo fermati per una nuotata. In pratica, è così che l’abbiamo trovato”, ha detto. «Abbiamo raggiunto l’isola a nuoto. Abbiamo fatto un’escursione a piedi nudi fino in cima e siamo rimasti incantati.» In seguito, una società di investimento legata a Kushner ha ottenuto lo status di investitore speciale dalle autorità albanesi.

L’Albania ha 450 chilometri di costa rimasti in gran parte non sviluppati durante i decenni di duro regime comunista. I gruppi di protesta temono che tratti di questa costa incontaminata possano essere acquistati da potenti investitori e resi inaccessibili agli albanesi. L’indignazione pubblica è cresciuta dopo che un video ha mostrato un attivista trascinato da una guardia di sicurezza privata mentre manifestava sul posto.

Il progetto di sviluppo è previsto all’interno di una riserva naturale e in una delle aree di biodiversità più preziose dell’Albania, tappa fondamentale per gli uccelli migratori lungo la costa adriatica.

Maddalena Ingrao

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