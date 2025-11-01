AL QAEDA. Torna la rivista Inspire dopo un lungo stop

Inspire è una rivista online pubblicata in lingua inglese da al-Qaeda nella penisola Arabica (AQAP), utilizzata principalmente per diffondere il messaggio del Jihad e per persuadere più perone possibili a prenderne parte o a condividerne i contenuti in senso “spirituale”.

La tattica è quella di creare senso di appartenenza, ridurre il dissenso e giustificare azioni effettuate in nome di una “causa maggiore”. La rivista si rivolge sopratutto ai musulmani di seconda e terza generazione cresciuti in paesi occidentali, la maggior parte dei quali sente di non appartenere a nessun luogo e a nessuna comunità. Questo perché – secondo i curatori della rivista – l’“essere musulmano” in occidente è ancora fonte di paura e allo stesso tempo si è considerati “troppo poco musulmani” dall’altra faccia della medaglia.

Al-Qaeda, attraverso Inspire, offre proprio un luogo virtuale dove sentirsi accettati. La rivista, in questa edizione, nasce nel luglio del 2010. Nel primo numero erano presenti indicazioni sulla fabbricazione di bombe e addestramento all’uso delle armi. Si attestano tra gli 11 e i 19 numeri pubblicati tra il 2010 e il 2024, nei quali venivano incitati sopratutto attacchi contro gli Stati Uniti. Dopo un anno di stop, negli ultimi giorni la fondazione al-Malalhem Media, ala mediatica di AQAP, pubblica il nuovo numero in inglese, successivamente tradotto anche in francese, intitolato “America: lo Stato del male”.

La rivista si apre con le proteste che stanno infuocando le piazze degli Stati Uniti con lo slogan “No Kings”, utilizzato per condannare l’amministrazione del presidente Donald Trump, perché “l’America non ha re e il potere appartiene al popolo”. Viene evidenziato che più di 7 milioni di persone hanno protestato contro il “Tiranno della Casa Bianca”, e che questa è la più grande protesta nella storia contemporanea americana.

Ma non è tutto, secondo la vulgata di al Qaeda: “L’America non è lo stato delle leggi, non è neanche la terra della libertà che dice di essere, ma è lo stato dell’oppressione e dell’arroganza”. Una nuova rivista, dunque, per ri-affermare antico concetti cari a al Qaeda. Successivamente Inspire si concentra sulle conseguenze dell’assassinio di Charlie Kirk, poiché da allora – secondo gli autori – l’America è entrata in uno stato di isteria securitaria e “le autorità hanno sfruttato l’incidente per lanciare un’ampia campagna di repressione contro gli immigrati”.

La rivista qaedista vuole infatti sottolineare che ora Trump e la sua amministrazione hanno lasciato cadere la loro maschera e non nascondono più le loro intenzioni. “Quello che sta accadendo non è più una guerra politica, ma è diventata una guerra di dottrine, tra l’Islam e l’infedeltà”.

Viene citato anche il segretario della difesa statunitense, Pete Hegseth, che considera il bombardamento delle città musulmane “una profezia avverata”. Quindi, secondo il nuovo numero della rivista, quello che l’America e i suoi alleati stanno cercando di fare è “riscrivere la mappa dell’Oriente con il sangue dei musulmani.”

Un’accusa molto forte non nuova nella pubblicistica di al Qaeda. Infine si rivolge direttamente alla comunità musulmana in America, che conta più di 4 milioni di persone, la quale – sempre secondo al Qaeda – “è ingannata dall’illusione di pace portata avanti dai diplomatici, ma in realtà questa comunità è sempre stata vista come ‘elemento pericoloso’ e i suoi membri come ‘soggetti propensi all’estremismo’”.

Per al Qaeda queso è un chiaro segno inequivocabile che l’islamofobia rimane parte integrante del discorso politico e mediatico. E come ogni rivista mediatica afferente a jihadisti viene rivolto un appello a tutti i musulmani che risiedono negli Stati Uniti e in particolare nel New Jersey, a Detroit e a Chicago, dicendo loro di non rimanere in silenzio, di “resistere al Tiranno” e che questa frattura che si sta generando tra il popolo e le amministrazioni deve essere usata come stimolo per insorgere attraverso il Jihad.

“E se Roma fa clamore, (facendo riferimento alle manifestazioni accadute in molte città italiane e non solo a Roma) sappiate che l’era della Mecca si è avvicinata. E se Washington trema, sappiate che la causa della verità avrà il suo turno.”

Dania Piccirilli

